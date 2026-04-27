Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минцифры назвало 5 областей с самым стойким интернетом: до 72 часов без света

интернет
В Украине 54% сетей уже поддерживают энергонезависимый интернет xPON, работающий до 72 часов без света / Depositphotos

В Украине уровень доступа к энергонезависимому интернету достиг 54%, а быстрее всего технологию xPON внедряют в пяти областях, где покрытие уже превышает 70%.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает и.о. Министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Речь идет о технологии оптоволоконной связи xPON, которая стала ключевым решением для обеспечения стабильного доступа в интернет в условиях блекаутов.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, лидерами по уровню подключения являются:

  • Винницкая область - 84%
  • Ивано-Франковская - 77%
  • Черновицкая - 75%
  • Черкасская - 75%
  • Волынская - 74%

Именно эти регионы демонстрируют скорейшую адаптацию к новым условиям, где стабильная связь стала критически важной инфраструктурой.

Как отмечают в ведомстве, во время войны интернет не является лишь сервисом и фактически превратился в базовую потребность — наравне с электроэнергией. В частности, технология xPON позволяет обеспечить работу сети даже при длительном отключении света.

В то же время, Украина постепенно приближается к европейским стандартам, где оптоволоконный интернет уже является базовой инфраструктурой. Однако в украинских условиях ключевым фактором остается именно энергонезависимость сетей.

Для подключения xPON пользователям необходимо выбрать провайдера, работающего с этой технологией. Сделать это можно, в частности через интерактивную карту, созданную совместно сервисом ЛУН и Минцифры.

Напомним, после массированных атак на энергосистему и блекаутов в Украине провайдеры начали активно переходить на энергонезависимые технологии , в том числе оптоволоконные сети. Ранее сообщалось, что в пригородах Киева интернет в ряде населенных пунктов может работать до 72 часов без электроэнергии, что явилось одним из ключевых факторов при выборе жилья.

Автор:
Лариса Крупко