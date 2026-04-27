Минцифры назвало 5 областей с самым стойким интернетом: до 72 часов без света

В Украине уровень доступа к энергонезависимому интернету достиг 54%, а быстрее всего технологию xPON внедряют в пяти областях, где покрытие уже превышает 70%.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает и.о. Министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Речь идет о технологии оптоволоконной связи xPON, которая стала ключевым решением для обеспечения стабильного доступа в интернет в условиях блекаутов.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, лидерами по уровню подключения являются:

Винницкая область - 84%

Ивано-Франковская - 77%

Черновицкая - 75%

Черкасская - 75%

Волынская - 74%

Именно эти регионы демонстрируют скорейшую адаптацию к новым условиям, где стабильная связь стала критически важной инфраструктурой.

Как отмечают в ведомстве, во время войны интернет не является лишь сервисом и фактически превратился в базовую потребность — наравне с электроэнергией. В частности, технология xPON позволяет обеспечить работу сети даже при длительном отключении света.

В то же время, Украина постепенно приближается к европейским стандартам, где оптоволоконный интернет уже является базовой инфраструктурой. Однако в украинских условиях ключевым фактором остается именно энергонезависимость сетей.

Для подключения xPON пользователям необходимо выбрать провайдера, работающего с этой технологией. Сделать это можно, в частности через интерактивную карту, созданную совместно сервисом ЛУН и Минцифры.

Напомним, после массированных атак на энергосистему и блекаутов в Украине провайдеры начали активно переходить на энергонезависимые технологии , в том числе оптоволоконные сети. Ранее сообщалось, что в пригородах Киева интернет в ряде населенных пунктов может работать до 72 часов без электроэнергии, что явилось одним из ключевых факторов при выборе жилья.