ЛУН: где под Киевом интернет выдерживает блекауты — рейтинг городов-сателлитов по энергонезависимости

Борисполь, Буча и Вышгород возглавили рейтинг городов-сателлитов Киева с наиболее стабильным интернетом во время продолжительных отключений света. Исследование ЛУН Город обнаружил, что в этих регионах сети способны работать до 72 часов без питания, в то же время, высокая конкуренция среди провайдеров в новых ЖК не всегда гарантирует устойчивость связи.

Для тех, кто рассматривает переезд в пригород, вопрос стабильного интернета стал таким же важным, как наличие света или воды. Во время блэкаутов именно связь часто определяет, можно ли работать, вызывать помощь или оставаться на связи с близкими.

Как сообщает Delo.ua, команда ЛУН Город проанализировала, как интернет-провайдеры в городах-сателлитах Киева справляются с длительными отключениями электроэнергии и составила рейтинг автономности сетей.

Данные показывают, что базовая готовность к блекаутам в пригороде достаточно высока. По данным статистики Карты интернета, в 6 из 10 исследованных городов 100% домов, по которым провайдеры предоставили данные для Карты, имеют интернет, работающий до 72 часов без света. Среди них – Борисполь, Боярка, Буча, Васильков, Вышгород и Коцюбинское.

Ирпень также почти достигает этого уровня: в 99,7% домов, по которым предоставлены данные, интернет сохраняется до 72 часов.

В то же время, исследование показало неочевидную закономерность: количество провайдеров в городе не гарантирует стабильности связи. Напротив, в городах с большим количеством провайдеров показатели автономности часто ниже.

К примеру, в Софиевской Борщаговке и Вишневом, где, по данным Карты, работает по 12 провайдеров, уровень 72-часовой автономности составляет 78,6% и 89,4% соответственно. Для сравнения, в Борисполе с одним провайдером, предоставившим данные по устойчивости сети, этот показатель — 100%.

По всей вероятности, это связано с характером застройки. В городах с большим количеством новых многоэтажек сложнее обеспечить резервное питание для всей сети, в то время как в менее плотных городах провайдерам проще модернизировать инфраструктуру.

Еще одна тенденция – отсутствие "средних" сценариев. В большинстве городов интернет либо работает более 72 часов, либо исчезает почти сразу. Варианты с автономностью на 24 часа встречаются значительно реже.

"Сегодня при выборе жилья важно смотреть не только на само здание, но и на то, как работает инфраструктура вокруг. Стабильный интернет - это уже базовая потребность, особенно для тех, кто работает дистанционно или живет за городом", - комментирует руководитель направления социальной ответственности ЛУН Анна Денисенко.

В ЛУН добавляют, что такие исследования – часть большего проекта о городской среде. Команда постепенно собирает данные о районах и городах, чтобы помочь людям выбирать жилье с учетом реальных условий жизни – от безопасности и безбарьерности до качества интернета или доступа к зеленым зонам.

