Де під Києвом інтернет витримує блекаути – рейтинг міст-сателітів за енергонезалежністю

Бориспіль, Буча та Вишгород очолили рейтинг міст-сателітів Києва з найбільш стабільним інтернетом під час тривалих відключень світла. Дослідження ЛУН Місто виявило, що у цих регіонах мережі здатні працювати до 72 годин без живлення, водночас висока конкуренція серед провайдерів у нових ЖК не завжди гарантує стійкість зв’язку.

Для тих, хто розглядає переїзд у передмістя, питання стабільного інтернету стало таким же важливим, як і наявність світла чи води. Під час блекаутів саме зв’язок часто визначає, чи можна працювати, викликати допомогу або залишатися на зв’язку з близькими.

Як повідомляє Delo.ua, команда ЛУН Місто проаналізувала, як інтернет-провайдери у містах-сателітах Києва справляються з тривалими відключеннями електроенергії — і склала рейтинг автономності мереж.

Дані показують, що базова готовність до блекаутів у передмісті доволі висока. За даними статистики Мапи інтернету, у 6 із 10 досліджених міст 100% будинків, по яких провайдери подали дані для Мапи, мають інтернет, який працює до 72 годин без світла. Серед них — Бориспіль, Боярка, Буча, Васильків, Вишгород і Коцюбинське.

Ірпінь також майже досягає цього рівня: у 99,7% будинків, по яких надані дані, інтернет зберігається до 72 годин.

Водночас дослідження показало неочевидну закономірність: кількість провайдерів у місті не гарантує стабільності зв’язку. Навпаки — у містах із більшою кількістю провайдерів показники автономності часто нижчі.

Наприклад, у Софіївській Борщагівці та Вишневому, де, за даними Мапи, працює по 12 провайдерів, рівень 72-годинної автономності становить 78,6% і 89,4% відповідно. Для порівняння, у Борисполі з одним провайдером, який подав дані щодо стійкості мережі, цей показник — 100%.

Ймовірно, це пов’язано з характером забудови. У містах із великою кількістю нових багатоповерхівок складніше забезпечити резервне живлення для всієї мережі, тоді як у менш щільних містах провайдерам простіше модернізувати інфраструктуру.

Ще одна тенденція — відсутність "середніх" сценаріїв. У більшості міст інтернет або працює понад 72 години, або зникає майже одразу. Варіанти з автономністю на 24 години трапляються значно рідше.

"Сьогодні при виборі житла важливо дивитися не лише на сам будинок, а й на те, як працює інфраструктура навколо. Стабільний інтернет — це вже базова потреба, особливо для тих, хто працює дистанційно або живе за містом", — коментує Анна Денисенко, керівниця напрямку соціальної відповідальності ЛУН.

У ЛУН додають, що такі дослідження — частина більшого проєкту про міське середовище. Команда поступово збирає дані про райони та міста, щоб допомогти людям обирати житло з урахуванням реальних умов життя — від безпеки та безбар’єрності до якості інтернету чи доступу до зелених зон.

