Податкова розширила "клуб білого бізнесу": у скількох компаній не буде перевірок

податки
Українські компанії та ФОП поповнили "клуб білого бізнесу" / Depositphotos

Державна податкова служба України (ДПС) затвердила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий "Клуб білого бізнесу") станом на травень. До оновленого списку увійшов 9 251 суб’єкт господарювання. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Порівняно з попереднім періодом кількість сумлінних платників зросла на 260 суб’єктів, або майже на 3%, що вказує на позитивну динаміку переходу вітчизняного бізнесу до прозорої роботи та відповідального виконання податкових зобов’язань.

Структура травневого переліку розподілилася наступним чином:

8 673 юридичних осіб, у тому числі:

  • 4 788 – юридичних осіб на загальній системі оподаткування,
  • 476 – резидентів Дія Сіті,
  • 1 689 – юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи,
  • 1 720 – юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи.

578 ФОП, у тому числі:

  • 71 – ФОП на загальній системі оподаткування,
  • 507 – ФОП – платників єдиного податку ІІІ групи.

Головною характеристикою "клубу білого бізнесу" залишається його стабільність.

Понад 82% учасників (7 603 суб’єкти господарювання) безперервно утримують свої позиції в рейтингу ще з березня, підтверджуючи системне дотримання критеріїв ДПС.

Фінансовий внесок цих компаній у державну економіку є фундаментальним.

За підсумками 2025 року включені до списку платники перерахували до зведеного бюджету країни 298,6 млрд гривень, що забезпечило 14,6% від усіх податкових надходжень України.

Про те, як міняється робота підприємства після потрапляння до “Клубу білого бізнесу”, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Тетяна Бесараб