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В Україні знову виставили на продаж збанкрутілий завод мінеральних добрив: ціна впала майже на 40%

збанкрутілий Дніпровський завод міндобрив знову продають
Збанкрутілий Дніпровський завод міндобрив знову продають

Цілісний майновий комплекс АТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" у місті Кам'янське вдруге виставили на торги в межах процедури ліквідації підприємства-банкрута. 

Як повідомляє Delo.ua, продаж активів запланований через державну систему "Прозоро.Продажі". 

Стартова вартість промислового активу на нових торгах становить 183 млн грн, що на 121 млн грн, або майже на 39% менше порівняно з попереднім аукціоном, який не відбувся через відсутність учасників. Тоді стартова ціна лота становила 304,9 мільйона гривень

Повторний онлайн-аукціон запланований на 10 червня 2026 року.

До складу єдиного лота увійшли всі наявні активи хімічного підприємства, включаючи нерухомість, виробниче обладнання, транспортні засоби, рухоме майно та інтелектуальну власність компанії.

Покупцям пропонують: 

  • 114 одиниць будівель та споруд;
  • 2 666 одиниць основних засобів;
  • 1 726 одиниць рухомого майна;
  • 22 транспортні засоби;
  • 34 нематеріальні активи.

Крім матеріально-технічної бази, у структурі майнового комплексу продається право вимоги дебіторської заборгованості підприємства, оціночна вартість якої складає майже 142 млн грн.

Що відмо про об'єкт

Завод був заснований у липні 2002 року на базі потужностей Придніпровського хімічного заводу. У 2000-х завод приватизувала компанія "Федкомінвест-Україна" російського бізнесмена Олексія Федоричева, який нині перебуває під санкціями та слідством в Україні.

Зараз підприємство входить до складу корпорації "Украгрохімхолдинг" Сергія Лісковського (був головою наглядової ради ДЗМД і президентом Федкомінвест-Україна).

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" значиться Вольфганг Фрізе.

Господарський суд Дніпропетровської області визнав підприємство банкрутом у квітні 2025 року. Проблеми на заводі накопичувалися тривалий час: фінансові труднощі почалися ще до 2022 року, а повномасштабна війна та блокування морських шляхів призвели до повної зупинки виробництва у 2024 році.

Загальний обсяг боргів підприємства перед кредиторами перевищив 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, через процедуру банкрутства комунального підприємства у Золочеві на Львівщині виставили на продаж котельню. Об'єкт оцінили у 14,3 млн грн, а виручені кошти також будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами.

Автор:
Тетяна Бесараб