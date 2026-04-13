У Львівській області продають за понад 14 млн грн котельню через банкрутство підприємства

У Золочеві продають котельню комунального підприємства / Фонд держмайна

У Золочеві на Львівщині через процедуру банкрутства комунального підприємства на електронному аукціоні Prozorro.Sale виставили на продаж котельню за 14,3 млн грн. Об’єкт, збудований у 1971 році, перебуває у занедбаному стані та продається разом із обладнанням для погашення боргів підриємства.

Як пише Delo.ua, про це свідчить аукціон на порталі Prozorro Sale.

В Україні продають стару котельню

Об’єкт розташований на вулиці Львівській у Золочеві. Йдеться про триповерхову будівлю котельні площею 1112,3 кв. м, збудовану у 1971 році, а також димову трубу, трубопроводи, електромережі, трансформатори, котли та насоси. За оприлюдненими фото, будівля перебуває у занедбаному стані, частина конструкцій зруйнована.

Стартова ціна лота становить 14,3 млн грн без ПДВ. Мінімальний крок підвищення - 143 тис. грн, гарантійний внесок перевищує 1,4 млн грн. Подання заявок триватиме до 29 квітня, а сам аукціон заплановано на 30 квітня.

Майно продається без земельної ділянки - вона залишається у комунальній власності Золочівської міської ради.

Підприємство перебуває в процедурі банкрутства з 2016 року. У 2021 році суд визнав "Золочівтеплоенерго" банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру, яка триває досі.

За даними судових матеріалів, сума визнаних вимог кредиторів перевищує 13,7 млн грн. Найбільші вимоги заявлені з боку НАК "Нафтогаз України". Отримані від продажу кошти планують спрямувати на погашення боргів підприємства.

Нагадаємо, у Чернігівській області виставили на продаж агропідприємство із земельним банком 6700 гектарів та розвиненою інфраструктурою. Вартість активу оцінюється у 9 млн доларів, а до складу входять елеватор, техніка, склади та повний виробничий цикл.

Ольга Опенько