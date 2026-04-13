Во Львовской области продают за14 млн грн котельную через банкротство предприятия

В Золочеве во Львовской области из-за процедуры банкротства коммунального предприятия на электронном аукционе Prozorro.Sale выставили на продажу котельную за 14,3 млн грн. Объект, построенный в 1971 году, находится в заброшенном состоянии и продается вместе с оборудованием для погашения долгов предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует аукцион на портале Prozorro Sale.

В Украине продают старую котельную

Объект находится на улице Львовской в Золочеве. Речь идет о трехэтажном здании котельной площадью 1112,3 кв. м, построенную в 1971 году, а также дымовую трубу, трубопроводы, электросети, трансформаторы, котлы и насосы. По обнародованным фото, здание находится в заброшенном состоянии, часть конструкций разрушена.

Стартовая цена лота составляет 14,3 млн грн без НДС. Минимальный шаг повышения – 143 тыс. грн, гарантийный взнос превышает 1,4 млн грн. Подача заявок продлится до 29 апреля, а сам аукцион запланирован на 30 апреля.

Имущество продается без земельного участка – он остается в коммунальной собственности Золочевского городского совета.

Предприятие находится в процедуре банкротства с 2016 года. В 2021 году суд признал "Золочевтеплоэнерго" банкротом и открыл ликвидационную процедуру, которая продолжается до сих пор.

По данным судебных материалов, сумма признанных требований кредиторов превышает 13,7 млн. грн. Наибольшие требования заявлены со стороны НАК "Нефтегаз Украины". Вырученные от продажи средства планируют направить на погашение долгов предприятия.

Напомним, в Черниговской области было выставлено на продажу агропредприятие с земельным банком 6700 гектаров и развитой инфраструктурой. Стоимость актива оценивается в 9 млн. долларов, а в состав входят элеватор, техника, склады и полный производственный цикл.