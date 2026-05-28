США и Иран согласовали 60-дневное перемирие

США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и старте переговоров по ядерной программе Ирана, однако документ еще должен окончательно одобрить президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источник, вовлеченный в переговорный процесс.

По данным собеседников издания, условия соглашения были преимущественно согласованы еще во вторник, но обе стороны ожидали политического утверждения на самом высоком уровне. Американские чиновники утверждают, что Иран впоследствии сообщил о готовности подписать меморандум, хотя официального подтверждения от Тегерана пока нет.

Документ предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней и запуск полноценных переговоров по иранской ядерной программе. По словам представителей США, это может стать наибольшим дипломатическим прорывом с начала конфликта, хотя для заключения окончательного соглашения стороны еще должны пройти сложный переговорный процесс.

Меморандум, в частности, предусматривает гарантии беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив. Иран также должен убрать все морские мины из акватории в течение 30 дней. В ответ в США постепенно снимут морскую блокаду и могут предоставить часть санкционных послаблений, что позволит Ирану свободнее экспортировать нефть.

Среди ключевых положений документа – обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие. В ходе 60-дневного периода стороны планируют обсудить дальнейшую судьбу высокообогащенного урана Ирана и параметры ограничения обогащения.

Также США готовы обсуждать вопросы размораживания иранских активов и дальнейшего ослабления санкций. Отдельно меморандум содержит положения по поставкам гуманитарной помощи и товаров в Иран.

По информации Axios, документ также предусматривает прекращение войны между Израилем и группировкой Хезболла в Ливане. Именно этот вопрос, по данным источников, стал причиной напряженных дискуссий между Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Несмотря на переговоры, напряжение в регионе сохраняется. За последние двое суток в Ормузском проливе произошли два инцидента между силами США и Ирана.

Американские чиновники заявляют, что в случае достижения договоренностей, Иран может получить шанс на экономическое восстановление. В то же время в Вашингтоне отмечают: если переговоры по ядерной программе зайдут в тупик, администрация Трампа оставляет открытыми как экономические, так и военные варианты действий.

Напомним, 18 апреля Иран заявил о возврат к “предыдущему режиму контроля” над Ормузским проливом на фоне обострения спора с США по военно-морской блокаде иранских портов. Это создает дополнительную неопределенность статуса одного из ключевых мировых энергетических маршрутов.