Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на отложение ядерных переговоров

Иран передал США новое предложение о возобновлении судоходства через Ормузский пролив и прекращение войны, отложив переговоры по ядерной программе на более поздний этап.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Аxios со ссылкой на американского чиновника и два источника, осведомленных о ходе консультаций.

Инициатива появилась на фоне тупика в дипломатических переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По данным источников, у иранского руководства нет единой позиции относительно того, какие уступки готово сделать в отношении своей ядерной программы.

Новая схема предполагает, что стороны сначала договорятся об открытии Ормузского пролива, снятии американской морской блокады и длительном прекращении огня или полном завершении войны. Только после этого должны стартовать отдельные переговоры по ядерному досье.

По информации собеседников, предложение США передали через пакистанских посредников. Белый дом уже получил документ, однако пока неизвестно, готов ли Вашингтон рассматривать его.

США могут потерять рычаг давления

Для президента США Дональда Трампа такая модель может означать потерю рычагов давления на Иран. Блокада и перекрытие нефтяного экспорта остаются ключевыми инструментами, с помощью которых Вашингтон стремится вынудить Тегеран отказаться от обогащения урана и вывезти его запасы из страны.

В воскресенье Трамп в интервью Fox News дал понять, что хочет сохранять морскую блокаду в надежде добиться уступок со стороны Ирана уже в ближайшие недели.

Ожидается, что в понедельник американский президент проведет совещание с командой национальной безопасности и внешней политики, где обсудят переговорный тупик и дальнейшие шаги.

Обострение наступило после того, как визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан в минувшие выходные не дал результатов. Белый дом ранее анонсировал возможную встречу представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с иранским министром в Исламабаде, однако поездку отменили.

После этого Арагчи провел консультации в Омане по Ормузскому проливу, вернулся в Пакистан на второй раунд переговоров, а затем должен был отправиться в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

Представитель Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что США не будут вести переговоры через прессу и заключат лишь соглашение, которое будет отвечать американским интересам и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Напомним, 18 апреля Иран заявил о возвращении к "предыдущему режиму контроля" над Ормузским проливом на фоне обострения спора с США по военно-морской блокаде иранских портов. Это создает дополнительную неопределенность статуса одного из ключевых мировых энергетических маршрутов.