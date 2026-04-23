В США зафиксирован бум на аренду электромобилей: как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на выбор водителей

На рынке проката автомобилей в США начался массовый переход на электромобили. из-за войны на Ближнем Востоке цены на горючее стремительно выросли, поэтому водители все чаще выбирают электрические модели.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Поскольку цены на заправках начали существенно давить на кошельки потребителей, клиенты компаний по аренде авто стали чаще выбирать электрокары как средство экономии.

Эта тенденция стала особенно заметна среди водителей сервисов Uber и Lyft, которые используют арендованные машины для работы.

Компания Hertz отчитывается о значительном росте заинтересованности клиентов: количество запросов на бронирование электромобилей в марте подскочило на четверть по сравнению с предыдущим месяцем.

Наиболее активный рост наблюдается на Западном побережье США, где традиционно сохраняются самые высокие цены на бензин в стране.

Представители сервиса отмечают, что водители все чаще предпочитают долгосрочную аренду электрокаров, пытаясь застраховать себя от нестабильности на рынке нефтепродуктов.

Аналогичную ситуацию фиксирует и сервис Turo, работающий по модели совместного использования авто. Количество заказов на электромобили здесь выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пик активности пришелся на конец марта, когда стоимость галлона бензина в США впервые за длительное время преодолела психологическую отметку в 4 доллара.

Основной причиной такого скачка стал сбой в поставке энергоносителей через Ормузский пролив, спровоцированный боевыми действиями в Иране, что привело к удорожанию горючего на треть всего за несколько недель.

Напомним, 16 марта средние розничные цены на дизельное топливо в США пересекли отметку в 5 долларов за галлон (3,79 литра). Это второй случай в истории с декабря 2022 года, когда стоимость горючего достигла такого уровня. Чиновники прогнозируют постепенное снижение стоимости горючего после завершения конфликта с Ираном.