Розничные цены на бензин и дизель в США достигли самого высокого сезонного уровня за всю историю

Цены на бензин и дизель в США достигли самого высокого сезонного уровня / Википедия

На АЗС США зафиксированы самые высокие сезонные цены на бензин и дизельное топливо за всю историю наблюдений. Хотя оптовые цены на топливо несколько снизились в последние дни, поскольку нефтяные рынки взвешивают возможность соглашения с Ираном о прекращении войны, розничные цены все еще остаются высокими, особенно в это время года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

По состоянию на 14 апреля средняя стоимость бензина составила 4,12 доллара за галлон (1,09 л), что превышает предыдущий максимум 4,07 доллара (1,08 л), установленный в 2022 году. Показатели стоимости дизельного топлива достигли 5,65 доллара за галлон (1,49 л).

Причины роста

Основным фактором удорожания стала война в Иране, которая привела к блокированию движения транспорта через Ормузский пролив. Через эту артерию проходит около 25% мирового объема морских перевозок нефти. С момента начала атак на Иран в конце февраля цена на бензин выросла более чем на 1,10 доллара за галлон (0,29 л). Это привело к росту стоимости авиабилетов; продуктов питания; логистических услуг.

Прогнозы энергетических ведомств

По оценкам специалистов, высокая стоимость горючего будет сохраняться в ближайшее время. "Цены на бензин могут быть выше еще несколько недель…", - заявил министр энергетики США Крис Райт.

Управление энергетической информации США прогнозирует следующие показатели: средняя цена бензина во втором квартале составит 4,16 доллара за галлон (1,10 л) при прекращении конфликта в апреле; снижение цены до 3,55 доллара за галлон (0,94 л) ожидается к четвертому кварталу 2026 года.

Напомним, 16 марта, средние розничные цены на дизельное топливо в США пересекли отметку в 5 долларов за галлон (3,79 литра). Это второй случай в истории с декабря 2022 года, когда стоимость горючего достигла такого уровня.

Автор:
Татьяна Ковальчук