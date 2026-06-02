Украинский бренд рюкзаков и аксессуаров потерял склад и часть производства в результате российской атаки

В результате российских обстрелов в ночь на 2 июня в Киеве уничтожены офис, состав и часть производства украинского бренда рюкзаков, сумок и аксессуаров keep.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил бренд в соцсетях и на главной странице сайта.

"Во время сегодняшней атаки по столице Россия нанесла удар и по нашим мощностям: склад, офис и несколько цехов keep уничтожены", - говорится в сообщении компании.

Этот обстрел пал на десятую годовщину бренда. Команда не пострадала. Компания вынуждена взять дополнительное время для обработки текущих заказов.

"Уничтожены состав комплектующих и все изготовленные в течение года материалы, заказанные и поставленные для новой коллекции. Уничтожены склады готовой продукции полностью, со всем упаковочным оборудованием. Там прямо в обломках лежит куча сумок кeep. Мы увеличивали фотографии и видели там все наши изделия в перемешке с кусками бетона и кирпича", Серезитинов.

По словам основателя, на время ассортимент бренда уменьшится, однако команда не отказывается от запланированного запуска новой коллекции. О восстановлении поврежденных помещений речь не идет, из-за частичного обвала здания этот сценарий называют нереалистичным. Пока команда ищет новое помещение для офиса и производства, а также планирует запустить продажу сертификатов на продукцию для поддержки бренда.

Еще до разрушения команда keep планировала открытие нового пространства на 1 июня, однако не успевала из-за несвязанных с обстрелом обстоятельств. Теперь его отложили на неопределенный срок.

Напомним, во время ночной комбинированной атаки на Киев в ночь на 2 июня был разрушен автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и находившиеся внутри автомобили.