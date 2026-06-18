Две трети новых автомобилей в мае продали в пяти регионах Украины

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. На эти регионы пришлось 66% всех продаж новых легковых автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольший объем продаж зафиксировали в столице, где за месяц приобрели 2111 новых автомобилей.

В пятерку крупнейших региональных рынков также вошли:

Киевская область - 577 авто;

Днепропетровская область - 397 авто;

Одесская область - 269 авто;

Львовская область - 251 авто.

Самой популярной моделью в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях стал компактный кроссовер Renault Duster .

На Львовщине лидером продаж был среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq .

Статистика свидетельствует о высокой концентрации спроса на новые автомобили в крупнейших экономических центрах страны, формирующих основную часть украинского авторынка.

Отметим, что в апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Вместе эти регионы обеспечили 64% всех продаж новых легковых автомобилей в месяц.