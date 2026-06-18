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Две трети новых автомобилей в мае продали в пяти регионах Украины
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. На эти регионы пришлось 66% всех продаж новых легковых автомобилей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольший объем продаж зафиксировали в столице, где за месяц приобрели 2111 новых автомобилей.
В пятерку крупнейших региональных рынков также вошли:
- Киевская область - 577 авто;
- Днепропетровская область - 397 авто;
- Одесская область - 269 авто;
- Львовская область - 251 авто.
Самой популярной моделью в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях стал компактный кроссовер Renault Duster .
На Львовщине лидером продаж был среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq .
Статистика свидетельствует о высокой концентрации спроса на новые автомобили в крупнейших экономических центрах страны, формирующих основную часть украинского авторынка.
Отметим, что в апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Вместе эти регионы обеспечили 64% всех продаж новых легковых автомобилей в месяц.