В каких регионах Украины чаще всего покупают новые автомобили

Крупнейшие региональные рынки в марте / Depositphotos

В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области,

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что эти региональные рынки в марте обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей.

Крупнейшие региональные рынки в марте:

  • Киев – 2120 новых авто;
  • Киевская область – 584 ед;
  • Днепропетровская область – 427 ед;
  • Львовская область – 324 ед;
  • Одесская область – 292 ед.

Самые популярные модели

Бестселлером месяца на рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей был кроссовер Toyota RAV-4.

Лидером Киевской области был седан Renault Taliant.

В Одесской области чаще покупали Renault Duster.

Рынок автомобилей в Украине.

В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

  По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой луны стала   Тойота.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал   кроссовер Toyota RAV-4.

Автор:
Светлана Манько