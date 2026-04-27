В каких регионах Украины чаще всего покупают новые автомобили
В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области,
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что эти региональные рынки в марте обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей.
Крупнейшие региональные рынки в марте:
- Киев – 2120 новых авто;
- Киевская область – 584 ед;
- Днепропетровская область – 427 ед;
- Львовская область – 324 ед;
-
Одесская область – 292 ед.
Самые популярные модели
Бестселлером месяца на рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей был кроссовер Toyota RAV-4.
Лидером Киевской области был седан Renault Taliant.
В Одесской области чаще покупали Renault Duster.
Рынок автомобилей в Украине.
В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.
По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.
Самой популярной маркой луны стала Тойота.
Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.