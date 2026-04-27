В каких регионах Украины чаще всего покупают новые автомобили

В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области,

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что эти региональные рынки в марте обеспечили 64% продаж новых легковых автомобилей.

Крупнейшие региональные рынки в марте:

Киев – 2120 новых авто;

Киевская область – 584 ед;

Днепропетровская область – 427 ед;

Львовская область – 324 ед;

Одесская область – 292 ед.



Самые популярные модели

Бестселлером месяца на рынках Киева, Днепропетровской и Львовской областей был кроссовер Toyota RAV-4.

Лидером Киевской области был седан Renault Taliant.

В Одесской области чаще покупали Renault Duster.

Рынок автомобилей в Украине.

В марте в Украине было реализовано почти 5,9 тыс. новых легковых авто.

По отношению к февралю 2026 года спрос на новые авто увеличился на 35%.

Самой популярной маркой луны стала Тойота.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в марте стал кроссовер Toyota RAV-4.