Лидирует BYD: какие авто из Китая покупают украинцы

В течение первого квартала 2026 украинцы приобрели 2608 единиц легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого общего количества новых автомобилей было 2230 ед. (+3%), а подержанных – 378 ед. (-36%) ед.

Аналитики отмечают, что большинство легковушек из КНР были электромобили – 58% (в прошлом году – 83%).

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Leopard 3 - 216 ед; BYD Sea Lion 06 – 181 ед.; VolkswagenID.UNYX - 125 ед; Zeekr 001 – 120 ед.; BYD Song Plus – 88 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:

Buick Envision – 39 ед; BYD Song Plus – 30 ед.; BYD Song L – 30 ед.; Zeekr 001 – 21 ед.; V olvo S90 – 18 ед.

Напомним, что март 2026 года вошел в историю украинского авторынка как месяц возвращения к тотальной электрификации. Суммарно в новом и подержанном сегменте было зафиксировано 6 361 регистрацию электромобилей. Главный сенсационный показатель — взрывной рост внутренних перепродаж, подскочивших на невероятные 124,6% по сравнению с февралем.

Кто является лидером среди китайских брендов в Украине

Китайские автомобили постепенно укрепляют позиции на украинском рынке и выходят за пределы нишевого сегмента. Особенно заметен рост среди новых авто, где они активно конкурируют с традиционными брендами за счет цены, технологий и дизайна.

На вторичном рынке наиболее заметными остаются Chery, BYD и Geely — эти бренды уже давно присутствуют в Украине и пользуются сформированным спросом. В то же время в сегменте новых автомобилей ситуация более динамична: здесь быстро набирают обороты BYD и премиальный бренд Zeekr, а также Chery.

