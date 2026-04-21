Лидирует BYD: какие авто из Китая покупают украинцы
В течение первого квартала 2026 украинцы приобрели 2608 единиц легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из этого общего количества новых автомобилей было 2230 ед. (+3%), а подержанных – 378 ед. (-36%) ед.
Аналитики отмечают, что большинство легковушек из КНР были электромобили – 58% (в прошлом году – 83%).
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Leopard 3 - 216 ед;
- BYD Sea Lion 06 – 181 ед.;
- VolkswagenID.UNYX - 125 ед;
- Zeekr 001 – 120 ед.;
- BYD Song Plus – 88 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из КНР:
- Buick Envision – 39 ед;
- BYD Song Plus – 30 ед.;
- BYD Song L – 30 ед.;
- Zeekr 001 – 21 ед.;
- V olvo S90 – 18 ед.
Напомним, что март 2026 года вошел в историю украинского авторынка как месяц возвращения к тотальной электрификации. Суммарно в новом и подержанном сегменте было зафиксировано 6 361 регистрацию электромобилей. Главный сенсационный показатель — взрывной рост внутренних перепродаж, подскочивших на невероятные 124,6% по сравнению с февралем.
Кто является лидером среди китайских брендов в Украине
Китайские автомобили постепенно укрепляют позиции на украинском рынке и выходят за пределы нишевого сегмента. Особенно заметен рост среди новых авто, где они активно конкурируют с традиционными брендами за счет цены, технологий и дизайна.
На вторичном рынке наиболее заметными остаются Chery, BYD и Geely — эти бренды уже давно присутствуют в Украине и пользуются сформированным спросом. В то же время в сегменте новых автомобилей ситуация более динамична: здесь быстро набирают обороты BYD и премиальный бренд Zeekr, а также Chery.
