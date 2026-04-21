Лідирує BYD: які авто з Китаю купують українці

BYD Sea Lion
BYD Sea Lion / Infocar

Впродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 одиниць легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 5% менше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї загальної кількості нових авто було 2230 од. (+3%), а вживаних – 378 од. (-36%) од.

Аналітики зауважують, що більшість легковиків з КНР були електромобілі – 58% (торік - 83%).

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Leopard 3 - 216 од.;
  2. BYD Sea Lion 06 - 181 од.;
  3. VolkswagenID.UNYX - 125 од.;
  4. Zeekr 001 - 120 од.;
  5. BYD Song Plus - 88 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. Buick Envision - 39 од.;
  2. BYD Song Plus - 30 од.;
  3. BYD Song L - 30 од.;
  4. Zeekr 001 - 21 од.;
  5. Volvo S90 - 18 од.

 Нагадаємо, що березень 2026 року увійшов в історію українського авторинку як місяць повернення до тотальної електрифікації. Сумарно у новому та вживаному сегменті  було зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів. Головний сенсаційний показник — вибухове зростання внутрішніх перепродажів, які підскочили на неймовірні 124,6% порівняно з лютим.

Хто є лідерами серед китайських брендів в Україні

Китайські автомобілі поступово зміцнюють позиції на українському ринку та вже виходять за межі нішевого сегмента. Особливо помітне їхнє зростання серед нових авто, де вони активно конкурують із традиційними брендами за рахунок ціни, технологій і дизайну.

На вторинному ринку найбільш помітними залишаються Chery, BYD та Geely — ці бренди вже давно присутні в Україні й мають сформований попит. Водночас у сегменті нових автомобілів ситуація більш динамічна: тут швидко набирають обертів BYD і преміальний бренд Zeekr, а також Chery.

Детальніше про те, чи готовий український авторинок до китайської експансії, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько