Читать на русском
В Україні обрали автомобіль року: хто здобув титул
У 2026 році громадське та експертне журі за сумою голосів віддали титул “автомобіль року в Україні” компактному кросоверу Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Переможці у номінаціях
Також в окремих номінаціях перемогли:
- Легковий авто – CUPRA Leon;
- Легковий авто бізнес сегмента – Audi А6;
- Міський кросовер – Citroen C4;
- Компактний кросовер – CUPRA Formentor;
- Середньорозмірний кросовер – Audi Q5;
- Кросовер SUV – Volvo XC90:
- Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron;
- Електрокросовер – Skoda Enyaq;
- Електричний SUV – BMW iX;
- Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;
- Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV;
- Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ ;
- Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;
- Сімейний вен – Volkswagen Caravelle;
- Пікап – Peugeot Landtrak;
- Авто для комерції – Peugeot Boxer;
- Співвідношення ціна/якість – Kia Sportage;
- Дизайн – DS #4;
- Прорив року – бренд Chery.
Зауважимо, Renault Duster залишається найдоступнішим новим кросовером на українському ринку, і саме це забезпечує йому стабільне лідерство серед покупців, які шукають нове авто без переплати за бренд.