В Україні обрали автомобіль року: хто здобув титул

У 2026 році громадське та експертне журі за сумою голосів віддали титул “автомобіль року в Україні” компактному кросоверу Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Переможці у номінаціях

Також в окремих номінаціях перемогли:

Легковий авто – CUPRA Leon;

Легковий авто бізнес сегмента – Audi А6;

Міський кросовер – Citroen C4;

Компактний кросовер – CUPRA Formentor;

Середньорозмірний кросовер – Audi Q5;

Кросовер SUV – Volvo XC90:

Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron;

Електрокросовер – Skoda Enyaq;

Електричний SUV – BMW iX;

Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;

Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV;

Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ ;

Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;

Сімейний вен – Volkswagen Caravelle;

Пікап – Peugeot Landtrak;

Авто для комерції – Peugeot Boxer;

Співвідношення ціна/якість – Kia Sportage;

Дизайн – DS #4;

Прорив року – бренд Chery.

Зауважимо, Renault Duster залишається найдоступнішим новим кросовером на українському ринку, і саме це забезпечує йому стабільне лідерство серед покупців, які шукають нове авто без переплати за бренд.



