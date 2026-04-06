Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні обрали автомобіль року: хто здобув титул

У 2026 році громадське та експертне журі за сумою голосів віддали титул “автомобіль року в Україні” компактному кросоверу Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Переможці у номінаціях

Також в окремих номінаціях перемогли:

  • Легковий авто – CUPRA Leon;
  • Легковий авто бізнес сегмента – Audi А6;
  • Міський кросовер – Citroen C4;
  • Компактний кросовер – CUPRA Formentor;
  • Середньорозмірний кросовер – Audi Q5;
  • Кросовер SUV – Volvo XC90:
  • Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ;
  • Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron;
  • Електрокросовер – Skoda Enyaq;
  • Електричний SUV – BMW iX;
  • Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid;
  • Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV;
  • Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ ;
  • Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S;
  • Сімейний вен – Volkswagen Caravelle;
  • Пікап – Peugeot Landtrak;
  • Авто для комерції – Peugeot Boxer;
  • Співвідношення ціна/якість – Kia Sportage;
  • Дизайн – DS #4;
  • Прорив року – бренд Chery.

Зауважимо, Renault Duster залишається найдоступнішим новим кросовером на українському ринку, і саме це забезпечує йому стабільне лідерство серед покупців, які шукають нове авто без переплати за бренд. 


Автор:
Світлана Манько