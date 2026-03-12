Кросовери в Україні: чому вони стають улюбленими авто

Кросовери вже не перший рік поспіль очолюють українські рейтинги продажів. За ними стоїть цілком конкретна логіка: дороги, які вимагають кліренсу; родини, яким потрібен простір; бюджети, що не терплять зайвих витрат на обслуговування. Кросовер закрив усі ці потреби одразу, і ринок це зафіксував. Читайте на Delo.ua , чому кросовери стали найпопулярнішим типом кузова в Україні і які моделі вибирають найчастіше.

Ідеальне авто для родин та українських доріг?

Насправді пояснень популярності кросоверів серед українських автовласників багато, і всі практичні. Українські дороги навіть у великих містах вимагають підвищеного кліренсу. Кросовер дає його без надмірних габаритів і витрат на паливо, притаманних повноцінним позашляховикам.

Просторий салон і великий багажник закривають потреби і міської сім'ї, і тих, хто регулярно виїжджає за місто. При цьому витрата пального й вартість обслуговування лишаються в розумних межах.

Після 2022 року з'явився ще один аргумент, який важко ігнорувати: кросовери впевнено почуваються на ґрунтових дорогах і поза асфальтом. В умовах регулярних поїздок до регіонів із пошкодженою інфраструктурою це стало практичною необхідністю для багатьох українців.

Що вибирають найчастіше?

Авторинок України охоплює широкий діапазон нових кросоверів — від $18 000 до понад $90 000.

Бюджетний сегмент

Тримається на Renault Duster і Nissan Qashqai. Дастер залишається найдоступнішим новим кросовером на ринку, і саме це забезпечує йому стабільне лідерство серед покупців, які шукають нове авто без переплати за бренд.

Renault Duster

Джерело: nextcar.ua

Nissan Qashqai програє йому в ціні, але виграє в міському комфорті та оснащенні. Це один із найбільш збалансованих кросоверів у своєму класі: тихий салон, інтуїтивна мультимедіа і приємна керованість.

Nissan Qashqai

Джерело: wikipedia.org

Середній сегмент

Це автомобілі від $30 000 до $47 000 і вважаються найконкурентнішим. Тут зосереджені Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson і Toyota RAV4.

Kia Sportage приваблює поєднанням сучасного дизайну і доступної ціни. У комплектаціях середнього рівня він пропонує достатньо технологій, щоб не поступатися японським конкурентам, але залишається помітно дешевшим.

Kia Sportage

Джерело: topgear.com

Mazda CX-5 – вибір тих, хто цінує якість салону і легку керованість. Машина відчувається дорожче своєї ціни: щільні матеріали оздоблення, плавна підвіска і мінімалістичний інтер'єр. Наче сегмент середній, а враження як від преміального авто без преміальної цінника.

Mazda CX-5

Джерело: topgear.com

Hyundai Tucson у повнопривідній версії закриває потребу тих, кому важлива впевненість на слизькій дорозі або за містом. При цьому він залишається одним із найбільш оснащених у сегменті за своїми грошима.

Hyundai Tucson

Джерело: thecarexpert.co.uk

Toyota RAV4 виділяється гібридною трансмісією і розвиненою системою безпеки. Гібрид тут постає не маркетинговим аргументом, а реальна економія для водія. Так, витрата в міському циклі суттєво нижча, ніж у бензинових аналогів, що з часом компенсує різницю у вартості покупки.

Toyota RAV4

Джерело: thecarexpert.co.uk

Окремо варто відзначити Audi Q4. Це компактний електричний кросовер із великим запасом ходу і преміальним салоном, який потрапляє у ціновий сегмент масових моделей при статусі та характеристиках преміуму.

Audi Q4

Джерело: businesscar.co.uk

Преміальний сегмент

Представлений Touareg, Audi Q7 і Toyota Land Cruiser Prado. Це підтверджує стійкий запит на великі та надійні формати серед покупців із відповідним бюджетом.

Volkswagen Touareg – це преміум без надмірної помпезності. Він поєднує німецьку точність збірки з практичністю великого кросовера: потужні двигуни, адаптивна підвіска і просторий салон роблять його однаково комфортним і в місті, і на трасі.

Volkswagen Touareg

Джерело: motorcar.com.ua

Audi Q7 орієнтований на тих, кому важливо отримати все й одразу: сім місць, преміальний інтер'єр і технологічне начиння флагманського рівня. Це авто для покупця, який не готовий іти на компроміс ані в комфорті, ані в статусі.

Audi Q7

Джерело: topgear.com

Toyota Land Cruiser Prado – окрема історія. Його купують не за дизайн і не за технології, а за репутацію. Десятиліття на важких дорогах сформували навколо нього культ надійності, який у нинішніх умовах коштує дорожче будь-якої опції в списку.

Toyota Land Cruiser Prado

Джерело: infocar.ua

Китайський фактор

Китайський бренд автопрому BYD став ще одним трендом, який не можна ігнорувати. Торік китайська марка впритул підійшла до першого місця серед виробників.

BYD Leopard 3 – компактний електричний кросовер із запасом ходу, який уже не поступається європейським аналогам. Китайці тут зробили ставку на співвідношення ціни та оснащення, і це спрацювало: покупці, які раніше дивилися в бік Hyundai чи Kia, все частіше зупиняються на ньому.

BYD Leopard 3

Джерело:lriker.com.ua

BYD Sea Lion 06 грає в середньому сегменті і робить це впевнено. Просторий салон, сучасна мультимедіа і гібридна версія в лінійці. Така модель може стати реальною альтернативою японським і корейським кросоверам без суттєвої переплати.

BYD Sea Lion 06

Джерело:electro-mobility.com.ua

Volkswagen ID. Unyx – китайська збірка з дизайном у стилі Cupra, яка швидко знайшла свою аудиторію.

Це авто для тих, хто хоче електричний кросовер із характером: гострі лінії кузова, спортивний інтер'єр і знайома назва концерну на шильдику знімають частину скептицизму щодо китайського походження.

Volkswagen ID. Unyx

Джерело:energy-hub.com.ua

Втім, перспективи китайських брендів у 2026 році стали менш очевидними: Китай ввів обмеження на вивезення автомобілів, призначених для місцевого ринку. Як це вплине на пропозицію і ціни – покаже найближче півріччя.

Які кросовери купують і чому?

Типовий покупець нового кросовера на авторинку України 2025–2026 років – це людина, яка шукає баланс між практичністю та розумними витратами. Пріоритети при виборі теж зрозумілі:

невисока витрата пального,

хороша керованість,

доступність запчастин,

наявність офіційного дилера з гарантійним обслуговуванням.

Дедалі важливішим стає питання автономності. Кросовери з гібридними двигунами набирають популярність не лише через економічність, а й через меншу залежність від стабільності електромережі. В умовах енергетичних обмежень це вже не перевага, а аргумент.

Тож у 2026 році кросовер можна вважати не даниною моди, а ключовим трендом українського авторинку. Для багатьох водіїв це остаточна відповідь на конкретний набір умов: включаючи дорожню ситуацію, розмір сім'ї, вартість утримання і потребу в універсальності. І поки ці умови не зміняться, сегмент буде лише зростати і набирати обертів .