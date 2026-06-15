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ЄС ще на рік продовжив санкції проти РФ за анексію Криму

ЄС зняв санкції з китайських банків
ЄС ще на рік продовжив санкції проти РФ за анексію Криму / Depositphotos

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити до 23 червня 2027 року санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією українських Криму та Севастополя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що не визнають і продовжують засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як грубе порушення міжнародного права.

Санкції щодо окупованого півострова були вперше запроваджені у червні 2014 року. Вони передбачають заборону на імпорт до країн ЄС товарів, що походять із Криму та Севастополя, а також обмеження на інфраструктурні й фінансові інвестиції та надання туристичних послуг на тимчасово окупованій території.

Крім того, Євросоюз забороняє експорт окремих товарів і технологій для кримських підприємств або для використання на півострові. Обмеження стосуються, зокрема, сфер транспорту, телекомунікацій, енергетики, а також розвідки та видобутку нафти, газу й мінеральних ресурсів.

Продовження дії санкцій підтверджує незмінну позицію ЄС щодо невизнання спроби Росії легалізувати окупацію українського Криму та Севастополя.

Окрім цього Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.

Автор:
Тетяна Гойденко