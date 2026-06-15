ЕС еще на год продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Совет Европейского Союза принял решение продлить до 23 июня 2027 санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией украинских Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Совета ЕС.

В Евросоюзе подчеркнули, что не признают и продолжают осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как грубое нарушение международного права.

Санкции по оккупированному полуострову были впервые введены в июне 2014 года. Они предусматривают запрет на импорт в страны ЕС товаров из Крыма и Севастополя, а также ограничения на инфраструктурные и финансовые инвестиции и предоставление туристических услуг на временно оккупированной территории.

Кроме того, Евросоюз запрещает экспорт отдельных товаров и технологий для крымских предприятий или использования на полуострове. Ограничения касаются, в частности, сфер транспорта, телекоммуникаций, энергетики, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Продление действия санкций подтверждает неизменную позицию ЕС по непризнанию попытки России легализовать оккупацию украинского Крыма и Севастополя.

Кроме этого Совет ЕС 15 июня принял новые санкции против России , прибавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.