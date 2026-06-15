Евросоюз ударил новыми санкциями по теневому флоту и ВПК России

Совет ЕС 15 июня принял новые санкции против России, добавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

"Сегодня мы одобрили очередную партию санкций, чтобы усилить давление на Россию с целью прекращения войны. Эти меры наносят удар по самому сердцу российского военно-промышленного комплекса, его теневому флоту и сетям, подпитывающим гибридные атаки Москвы против Европы... Западные санкции уже стоили России примерно от 1 до 1,3 триллиона евро. Кирпич за кирпичом мы разрушаем основы военной экономики России", - отметила председатель Совета по иностранным делам Кая Каллас.

По ее словам, сейчас идет работа над более широким 21-м пакетом санкций Евросоюза против РФ.



В сфере военно-промышленного комплекса под санкции попали 7 человек и 21 организация из России и третьих стран. Среди них производители и поставщики беспилотников и оборудования:

ОАО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина",

ООО "Рустакт";

ООО "АСФПО";

ООО "ИОНОС";

китайские компании Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company;

государственные структуры ERA Military Innovation Technopolis и Фонд перспективных исследований.

Для сокращения нефтяных доходов санкции ввели против 2 человек - Тахира Гараева и Константина Рогача, а также 24 организаций, связанных с экспортом нефти через теневой флот. Списки охватывают компанию "Лукойл-Западная Сибирь" и предприятия в России, Либерии, Турции, ОАЭ, Азербайджане и Гонконге.

Через гибридную деятельность и дезинформацию в список добавили 10 физических лиц и одну организацию. В их числе пропагандисты Анатолий Кузичев, Кирилл Федоров, Роман Антоновский и Президентский фонд культурных инициатив.

Также Совет ЕС продлил санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя до 23 июня 2027 года.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в документе.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций против 10 российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.