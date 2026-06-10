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Евросоюз готовит жесткие санкции против 90 российских банков

Еврокомиссия
ЕС вводит беспрецедентные финансовые ограничения для РФ / Depositphotos

Евросоюз намерен нанести беспрецедентный удар по финансовой системе России, планируя ввести ограничения против почти 90 российских банков. Новый 21-й пакет санкций направлен против банковского сектора, криптосетей, производства дронов, нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В обновленный санкционный список предлагают внести 170 физических и юридических лиц. Среди них оказались около 90 банков. Таким образом, общее количество подсанкционных российских банков превысит 100, что составит более 50% всех российских кредитных учреждений, имеющих международные связи.

Их ждет полное давление, включая замораживание активов и запрет транзакций. Поскольку после отключения крупных игроков от SWIFT Россия начала использовать сеть более мелких кредиторов для обхода ограничений, новый удар должен перекрыть эти лазейки.

Целью является ослабление финансовой системы РФ и стимулирование Москвы к переговорам о мире. На этом фоне аналитики центра ЦМАКП уже предупреждают о латентном банковском кризисе в России из-за ухудшения качества активов, хотя российский Центробанк это отрицает.

Новый пакет предлагает запрет транзакций для 35 банков, четыре из которых действуют за пределами РФ, а также для 11 криптоплатформ, помогающих обходить ограничения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что это закладывает основу полного запрета связанных с криптоактивами услуг для третьих стран. Первой такой страной из-за роли в криптовалютных схемах РФ стал Кыргызстан.

Напомним, Европейский Союз представил новый пакет санкций против России, в котором впервые предлагает запретить въезд в Евросоюз тем, кто служил в российской армии с начала полномасштабной войны против Украины. Отдельно под ограничение впервые попадает рыболовство.

Автор:
Татьяна Бессараб