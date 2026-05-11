ЕС готовит новый пакет санкций против России, чтобы усилить давление и приблизить мир уже летом: какие ограничения

Европейский Союз работает над 21-м пакетом санкций против России, чтобы усилить давление на Кремль и приблизить мир уже летом. В него планируют добавить ограничения против банков, религиозных деятелей, «теневого флота» РФ и компаний, продающих украинское зерно с временно оккупированных территорий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты.

Отмечается, 21 пакет санкций против РФ готовят на конец июня или начало июля 2026 года, и главной его целью будет российский «теневой флот». Новые ограничения будут направлены против российских банков, финансовых учреждений и военно-промышленных компаний, фирм, торгующих украденным с оккупированных территорий Украины зерном.

Чиновники Евросоюза также планируют включить в новый пакет те санкции, которые ранее блокировал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это касается, в частности, членов российской православной церкви и ее главы — патриарха Кирилла, являющегося близким соратником лидера РФ Владимира Путина.

ЕС также может возобновить решение запретить морское обслуживание российских судов, ранее блокировавшихся Грецией и Мальтой.

«После венгерских выборов появился новый импульс. Мы должны пересмотреть ограничения, над которыми раньше работали, но также мы должны разрабатывать новый пакет санкции», — сказала журналистам глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров ЕС в Люксембурге.

Кроме того, в скором времени ЕС введет санкции против более двух десятков россиян, причастных к похищению украинских детей.

Чиновники ЕС отметили, что экономика России сейчас в «худшем от начала войны» состоянии, поэтому «это возможность ее дожать».

20-й пакет санкций ЕС против России

23 апреля ЕС одобрил 20-й пакет санкций против России, содержащий ограничения в отношении "теневого флота", российских банков и лиц, причастных к похищению украинских детей.

В него внесли шесть китайских компаний, а также девять из ОАЭ, две узбекские и по одной из Кыргызстана, Казахстана и Ирана. Все они подпадают под замораживание активов. Кроме того, запрещается предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы.

Это первый случай, когда ограничения ЕС затронули китайские структуры. Под санкции попали компании, подозревающие в поставке России товаров двойного назначения и компонентов для ВПК.

Европейский Союз отменил санкции против двух китайских банков, ранее внесенные в ограничительный список за помощь России в обходе торговых санкций. Речь идет о Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.