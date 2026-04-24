Банки, нефть, торговля: что содержит 20-й пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз 23 апреля одобрил 20-й пакет санкций против России, содержащий ограничения в отношении "теневого флота", российских банков и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Совет ЕС.

Отмечается, что 20-й пакет, среди прочего, содержит 120 индивидуальных санкций – это наибольшее количество за последние два года. Речь идет об олигархах, людях, причастных к похищению украинских детей, пропагандистам и людям, ответственным за разграбление культурного наследия.

Санкции затрагивают не только производителей оружия, но и тех, кто дает Кремлю деньги или инфраструктурную устойчивость – нефтепереработка, энергетика, газораспределение, банки, крупные инвестгруппы.

Санкции по нефти

Кроме того, пакет закладывает основу для будущего запрета на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, добавляет в санкционный список еще 46 судов , которым запрещается ходить в порты ЕС, а также запрещает операции с двумя российскими портами — Мурманском и Туапсе.

Банковский сектор

В санкционный перечень также попали 20 российских банков и четыре банка других стран, помогающих РФ обходить санкции.

Кроме того, ЕС налагает запрет на транзакции на четыре финансовых учреждения в третьих странах за обход санкций ЕС или связь с российской сетью банковских сообщений.

В Совете ЕС констатируют, что из-за масштабных санкций против своего финансового сектора Россия становится все зависимее криптовалют для международных транзакций, поэтому под санкции попала киргизская организация, управляющая биржей, где торгуется значительное количество государственного стейблкоина A7A5. Кроме того, Союз вводит полный секторальный запрет на поставщиков и платформы, зарегистрированные в России, позволяющие переводить и обменивать криптоактивы. ЕС также запрещает транзакции в другой криптовалюте (RUBx) и любую поддержку ЕС в развитии цифрового рубля.

Военно-промышленный комплекс

Что касается военно-промышленного комплекса РФ 20-й пакет санкций содержит ограничения в отношении еще 58 компаний и лиц, производящих военную продукцию для российской армии.

К тому же впервые в истории ЕС применяет свой механизм против обхода санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиоаппаратуры в Кыргызстан из-за риска экспорта оборудования для производства дронов и ракет в РФ.

Помимо лишения российских военных предприятий ценных технологий ЕС этот пакет также касается зависимости России от третьих стран в поставке критически важной высокотехнологичной продукции. В частности, ЕС уже добавил в список 16 организаций, базирующихся в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Узбекистане, Казахстане и Беларуси, которые поставляли товары двойного использования или системы вооружения российскому военно-промышленному комплексу.

Также на 60 новых организаций будут распространяться более строгие экспортные ограничения на товары, способствующие технологическому совершенствованию оборонного сектора России.

О 20-м пакете санкций

Европейский Союз планировал принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля 2026 года.

Тогда в Венгрии и Словакии заявили, что будут блокировать все важные для Украины решения, пока не восстановится транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

22 апреля послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.