Аудит "Волыньуголь" выявил нарушения с имуществом и зарплатами на десятки миллионов гривен

Аудит государственного предприятия "Волыньуголь" выявил нарушения, связанные с продажей оборудования, учетом угля, использованием государственного имущества и выплатами руководящему составу. К началу мая задолженность по заработной плате на предприятии превысила 137 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

По результатам проверки, стратегическое имущество выбывало из предприятия, контроль за угольной продукцией был фактически утрачен, а отдельные операции с оборудованием имеют признаки непрозрачности.

Среди ключевых нарушений аудиторы назвали продажу критически важного оборудования шахты "Бужанская" по заниженной цене. На приобретение и ремонт этого оборудования государство потратило 10,6 млн. грн., однако в 2024 году его реализовали за 3,3 млн. грн. — втрое дешевле.

В торгах участвовали две частные компании, связанные между собой через одно и то же лицо. По выводам аудита, это подвергает сомнению реальную конкуренцию во время продажи.

Сейчас государственная шахта работает на не принадлежащем ей оборудовании. Владелец уже требует возврата имущества, что создает риск остановки добычи.

Также аудит выявил сотни тонн неучтенного угля на складах более чем на 5 млн грн. Речь идет об объеме, эквивалентном более 14 вагонам угля, который не был отражен в документах.

Ответственные лица отказались подписывать акт проверки и давать объяснения. Рядом со складами работает мобильная обогатительная установка частной структуры, а также расположен породной отвал, который выкупила та же компания, которая приобрела оборудование шахты "Бужанская".

По данным аудита, фиксация движения частного транспорта по пропускной системе предприятия не осуществлялась. Это создает риски манипуляций с объемами, качеством угольной продукции и сбытом.

Отдельные вопросы касаются использования государственного имущества. По документам частный бизнес арендовал 400 м² площадей, однако фактически использовал втрое больше.

Еще почти 37 млн грн госпредприятие потратило на релокацию оборудования, не использованного в производственном процессе. Речь идет об оборудовании, привезенном в 2024–2025 годах.

Аудит также нашел выплаты руководящему составу на фоне роста долгов перед работниками. Надбавки за интенсивность труда аппарата управления составили 2,46 млн. грн. Более 1,4 млн грн было направлено на оплату дистанционной работы работников без подтверждения выполненных работ.

Еще 400 тыс. грн насчитали и оплатили директору и бухгалтеру санатория "Шахтер" в течение двух лет после продажи этого объекта.

После аудита на предприятии сменили руководство. Также заявлено о возобновлении контроля над ГП "Волыньуголь", обеспечении сбыта угля для государственной генерации и мерах по погашению задолженности по зарплате.

Для государственного сектора эта проверка важна, поскольку речь идет о контроле над стратегическим имуществом, стабильности работы шахт и выплате работникам предприятия.

Добавим, на Львовщине трое руководителей подразделений шахты наладили масштабную схему вывоза неучтенного угля с целью его последующей перепродажи более чем на 2,2 млн грн.