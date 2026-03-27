Посадовці шахти на Львівщині попалися на розкраданні вугілля на понад 2,2 млн грн

На Львівщині троє керівників підрозділів шахти налагодили масштабну схему вивезення необлікованого вугілля з метою його подальшого перепродажу на понад 2,2 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Деталі схеми

За даними слідства, схема діяла протягом серпня та вересня 2025 року та базувалася на системних маніпуляціях із офіційною звітністю.

До складу злочинної групи увійшли:

організатор – у різний період часу він виконував обов’язки начальника зміни, а згодом – начальника дільниці на підприємстві;

виконавець – виконувач обов’язків начальника дільниці на підприємстві;

пособник – начальник підрозділу охорони об’єкта підприємства, депутат однієї з міськрад Львівщини.

За даними ZAXID.NET, на розкраданні вугілля викрили посадовців шахти "Надія".

Учасники групи підробляли документацію та вносили неправдиві дані до товарно-транспортних накладних та звітів, приховуючи фактичні об’єми вугілля.

Вугілля вивозили з території підприємства вантажівками, вказуючи в документах вагу, занижену в кілька разів від реальної. Фактично з шахти вивозили більше, ніж фіксували на папері.

Керівник охорони, відповідав за вивезення необлікованої продукції. Він забезпечував безперешкодний виїзд завантаженого транспорту з території підприємства, свідомо ігноруючи очевидні розбіжності між реальною вагою вантажівок та супровідними документами.

Пособник особисто контролював фіксацію недостовірних відомостей у журналах обліку на контрольно-пропускному пункті, що дозволяло групі приховувати вивезення продукції.

Масштаби збитків

За час роботи схеми з шахти було незаконно вивезено майже 440 тонн вугілля, що завдало державному підприємству збитків на суму понад 2,2 млн грн.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Слідство триває, оскільки правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до махінацій.

