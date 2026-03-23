Керівниця підприємства на Київщині приховувала реальні продажі пального: бюджет недоотримав 17 млн грн

Керівниця підприємства на Київщині приховувала реальні продажі пального / Depositphotos

Правоохоронці Київської області повідомили про підозру керівниці компанії, яка займається торгівлею пальним. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, директорка товариства з обмеженою відповідальністю організувала схему штучного заниження податку на додану вартість.

Протягом чотирьох років, з 2017 по 2021 рік, підозрювана систематично приховувала реальні обсяги реалізації нафтопродуктів та маніпулювала звітністю. Внаслідок цих дій державний бюджет недоотримав майже 17 мільйонів гривень.

Посадовиця формувала фіктивний податковий кредит через відображення у документах неіснуючих господарських операцій. Частина товару реалізовувалася без жодного обліку.

Податкові накладні не реєстрували, а у звітності системно занижували податкові зобов’язання.

Дії директорки кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). 

Санкція інкримінованої статті передбачає суворий штраф та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю. 

Раніше ДПС виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ. 

Автор:
Тетяна Бесараб