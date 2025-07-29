"Не оптимізація, а маніпуляція": ДПС виявила сім торговельних мереж, які використовували схему дроблення бізнесу

Державна податкова служба виявила сім торговельних мереж побутової техніки та жіночого одягу, які через схему "дроблення бізнесу" ухилялися від сплати податків. Внаслідок таких дій держбюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис виконуючої обов’язки голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух.

"Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну – з реалізації жіночого одягу та взуття. Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування. Усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень", – зазначила Карнаух.

Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОПи пов’язані між собою:

вони користуються одними й тими ж IP-адресами;

мають спільні місця реєстрації;

працюють у тих самих торгових точках;

користуються однією торговою маркою;

мають спільних працівників.

"За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція", – наголосила очільниця податкової служби.

Наразі всі матеріали про ухилення від сплати податків стосовно семи торгових мереж передано до БЕБ.

Нагадаємо, Кабмін упорядкував повноваження, уточнив функції та права податківців, зокрема щодо перевірки подання звітності, контролю сплати акцизу та погашення боргу платниками податків.