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"Не оптимизация, а манипуляция": ГНС обнаружила семь торговых сетей, использовавших схему дробления бизнеса

Леся Карнаух
ГНС обнаружила семь торговых сетей, которые уклонялись от уплаты налогов. Фото: facebook/Леся Карнаух

Государственная налоговая служба обнаружила семь торговых сетей бытовой техники и женской одежды, которые по схеме "дробления бизнеса" уклонялись от уплаты налогов. В результате таких действий госбюджет потерял 668,5 млн гривен НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леси Карнаух.

"Речь идет о 6 сетях по продаже бытовой техники и электроники, а также одной – по реализации женской одежды и обуви. Свою деятельность юридического лица искусственно распределили между десятками ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения. Всего обнаружено 491 такой ФЛП. Их общий доход более 4 млрд гривен", - отметила Карнаух.

Формально все вроде бы было распределено между отдельными, вроде бы независимыми, предпринимателями. Однако проведенные аналитические исследования, а также фактические проверки налоговой показали другое. ФЛП связаны между собой:

  • они пользуются одними и теми же IP-адресами;
  • имеют общие места регистрации;
  • работают в тех же торговых точках;
  • пользуются одной торговой маркой;
  • имеют общих работников.

"За игры с дроблением крупного бизнеса для уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция", – подчеркнула глава налоговой службы.

В настоящее время все материалы об уклонении от уплаты налогов по семи торговым сетям переданы в БЭБ.

Напомним, Кабмин упорядочил полномочия, уточнил функции и права налоговиков, в частности, по проверке представления отчетности, контролю уплаты акциза и погашению долга налогоплательщиками.

Автор:
Татьяна Ковальчук