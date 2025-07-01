ГНС насчитала более 221 млн грн штрафов за нарушение в торговле табаком

С начала 2025 года Государственная налоговая служба Украины провела более 13,2 тысяч фактических проверок объектов торговли табачными изделиями. По результатам этих проверок контролирующие органы насчитали более 221 миллиона гривен штрафов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение и. о. главы ДПС Леси Карнаух.

Кроме финансовых санкций, налоговая инициировала изъятие табачной продукции на сумму более 19,5 млн. грн. Также пресечено действие 536 лицензий на розничную торговлю зафиксированными нарушениями.

Во время круглого стола, организованного Американской торговой палатой, Карнаух отметила важность системной борьбы с теневой экономикой. По ее словам, эта проблема уже давно вышла за пределы налоговой дисциплины.

"Ведь когда бюджет теряет колоссальные средства, а бизнес работает в неравных условиях – это не только о деньгах. Это о безопасности страны", — отметила она.

Карнаух также заявила, что эффективная борьба с тенью возможна только при реальной координации с правоохранительными органами и активного участия самого бизнеса.

По ее словам, выйдут ли из тени те, кому там крайне комфортно работать, зависит от консолидированных шагов всех сторон.

В настоящее время налоговая активно сотрудничает с Бюро экономической безопасности и Нацполицией для выявления и пресечения незаконного производства и обращения табачной продукции. В сотрудничестве со Службой безопасности Украины реализован ряд оперативных мер по выявлению схем уклонения от налогообложения.

Руководитель ГНС также обратила внимание на жалобы от легальных игроков рынка по бездействию налоговиков на местах.

"Уже есть сигналы, что некоторые решили обойтись отписками. Не замечать проблему не удастся. Этот вопрос взят под личный контроль, и ответственность за бездействие понесет каждый, кто позволяет теневой экономике развиваться на местах", — подчеркнула Карнаух.

Она подчеркнула, что сфера риска — это не только табак, но и розничная торговля, электронная коммерция, ресторанный бизнес, фиксированный интернет, а также производство и продажа алкоголя. ГНС намерена расширить аналитическое сопровождение и усилить контроль над этими направлениями.

Добавим, ГНС с начала 2025 года провела более 2 тысяч проверок розничной торговли техникой и электроникой, выявив масштабные нарушения. На продавцов наложены штрафы на сумму более 228 млн. грн.