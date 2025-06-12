Податкова служба оштрафувала продавців електроніки на понад 228 млн грн

Державна податкова служба України з початку 2025 року провела понад 2 тисячі перевірок роздрібної торгівлі технікою та електронікою, виявивши масштабні порушення. На продавців накладено штрафи на суму понад 228 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на прессцентр Державної податкової служби.

Про перевірки та штрафи

Податкова служба проводить масштабні перевірки великих торговельних мереж і онлайн-платформ, які торгують електронікою. Основні виявлені порушення — продаж товарів без фіскальних чеків, неналежний облік залишків та відсутність документів, що підтверджують походження продукції, а також використання програмного забезпечення для підробки чеків.

Під час перевірок також фіксували значне збільшення виторгу на торгових об’єктах. Особливо увагу податківці приділяють одній невеликій мережі електроніки, яка тривалий час ухилялася від сплати податків, розподіливши свою діяльність на 25 фізичних осіб-підприємців. За 2024 рік у цій мережі провели 35 перевірок і наклали штрафів на понад 300 тисяч гривень. Матеріали справи передані до Бюро економічної безпеки, яке розпочало кримінальне провадження.

У 2025 році власники цієї мережі, що також володіють іншою великою мережею електроніки, проводять реєстрацію господарських об’єктів на юридичну особу. Наразі триває 14 перевірок, під час яких виявлено продаж товарів без належного обліку та фіскалізації, через що мережу очікують штрафні санкції.

Крім того, у Києві виявили підприємця, який продає електроніку без використання реєстраторів розрахункових операцій як у фізичному магазині, так і через інтернет-магазин, без відповідного обліку товарів. Аналогічні порушення зафіксовані і на Рівненщині в одному з магазинів відомої мережі побутової техніки.

"Але штрафи – це не основна мета. Завдання - максимально вивести ринок з тіні. Щоб всі його учасники працювали в рівних умовах та сплачували належні податки", - підсумовують в пресслужбі.

Додамо, в Україні з 25 березня 2025 року змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення та подання звітності.