692 млн грн штрафів за п'ять місяців: ДПС активізувала перевірки бізнесу

Державна податкова служба України проводить системну боротьбу з порушеннями під час розрахункових операцій та випадками неоформленої зайнятості.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову ДПС Руслана Кравченка.

З початку 2025 року фахівці податкового аудиту вже здійснили 16,5 тисячі фактичних перевірок підприємств і закладів торгівлі. Основна увага приділялась дотриманню законодавства у сфері фіскалізації та легальному оформленню трудових відносин.

За результатами перевірок нараховано понад 692,3 млн грн штрафних санкцій.

Серед найпоширеніших порушень:

невидача фіскального чека покупцю;

неналежний облік товарних запасів за місцем реалізації;

використання праці найманих працівників без офіційного оформлення;

відсутність маркування підакцизних товарів або кодів УКТ ЗЕД.

Він зазначив, що підходи до контролю поступово змінюються — акцент робиться на ефективність, прозорість та цифровізацію. Вже у 2025 році розпочато фіксацію перевірок за допомогою нагрудних відеореєстраторів.

Це дозволяє не лише підвищити об’єктивність процесу, але й забезпечити правовий захист як для платників податків, так і для інспекторів, зокрема у разі судових спорів.

"Наша мета — створити рівні умови для всіх, зробити процес більш зручним, мінімізувати корупційні ризики та захистити права суб’єктів господарювання і посадових осіб контролюючих органів під час судових оскаржень", — зазначив Руслан Кравченко.

Додамо, в Україні з 25 березня 2025 року змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення та подання звітності.