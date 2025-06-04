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692 млн грн штрафів за п'ять місяців: ДПС активізувала перевірки бізнесу
Державна податкова служба України проводить системну боротьбу з порушеннями під час розрахункових операцій та випадками неоформленої зайнятості.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову ДПС Руслана Кравченка.
З початку 2025 року фахівці податкового аудиту вже здійснили 16,5 тисячі фактичних перевірок підприємств і закладів торгівлі. Основна увага приділялась дотриманню законодавства у сфері фіскалізації та легальному оформленню трудових відносин.
За результатами перевірок нараховано понад 692,3 млн грн штрафних санкцій.
Серед найпоширеніших порушень:
- невидача фіскального чека покупцю;
- неналежний облік товарних запасів за місцем реалізації;
- використання праці найманих працівників без офіційного оформлення;
- відсутність маркування підакцизних товарів або кодів УКТ ЗЕД.
Він зазначив, що підходи до контролю поступово змінюються — акцент робиться на ефективність, прозорість та цифровізацію. Вже у 2025 році розпочато фіксацію перевірок за допомогою нагрудних відеореєстраторів.
Це дозволяє не лише підвищити об’єктивність процесу, але й забезпечити правовий захист як для платників податків, так і для інспекторів, зокрема у разі судових спорів.
"Наша мета — створити рівні умови для всіх, зробити процес більш зручним, мінімізувати корупційні ризики та захистити права суб’єктів господарювання і посадових осіб контролюючих органів під час судових оскаржень", — зазначив Руслан Кравченко.
Додамо, в Україні з 25 березня 2025 року змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення та подання звітності.