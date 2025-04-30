Гетманцев хоче вдосконалити податкові перевірки: що пропонує

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує, щоб всі інспектори Державної податкової служби обов’язково носили боді-камери під час перевірок.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

За словами нардепа, однією з важливих реформ ДПС наприкінці 2024 року було введення боді-камер для інспекторів на фактичних перевірках.

"Розумію чому це не подобається податківцям. Розумію чому це не подобається тим платникам, що не бʼють чеки та працюють в тіні. Адже відеозапис усуває будь-які маніпуляції, зловживання, вимагання хабарів, спроби «порєшати» та чітко розставляє всі крапки над І в питанні - «хто винен?»", - зауважив Гетманцев.

На його думку, це відбуватиметься виключно в тому випадку, якщо застосування боді-камер стане загальним та обовʼязковим для всіх податківців.

"Інакше - сенсу нема ніякого.Тому те, що ДПС визначає використання камери як право, а не як обовʼязок, викликає неабияку стурбованість. Використання боді-камер має стати загальним", - переконаний Гетманцев.

Податкові перевірки вийдуть на довоєнний рівень

ДПС планує перевірити у 2025 році 4759 платників податків, з них:

юридичних осіб охоплює – 3325;

фінансових установ та постійних представництв нерезидентів – 167;

фізичних осіб – 1028;

юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО , ВЗ та ЄСВ - 266.

Як зауважила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, на 1244 більше платників податків або на 35% податкова запланувала перевірити у 2025 році, ніж цьогоріч, при цьому юридичних осіб на 43% більше та фізичних осіб – на 12%.

Вона додала, що у 2025 році планові документальні перевірки вийдуть на довоєнний рівень.