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Податкова опублікувала графік проведення документальних перевірок бізнесу 

податкова перевірка
Фото: Freepik

Державна податкова служба опублікувала План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік.

Зазначається, що всього буде перевірено 4759 платників податків, з них:

  • юридичних осіб охоплює – 3325;
  • фінансових установ та постійних представництв нерезидентів – 167;
  • фізичних осіб – 1028;
  • юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО , ВЗ та ЄСВ  -  266.

Ознайомитись з повним переліком запланованих документальних перевірок платників податків на 2025 рік можна за посиланням.

Зауважимо, що податкова може вносити зміни до План-графіку щомісячно  з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок.

Додамо, за даними Реєстру виконавчих проваджень, за 11 місяців 2024 року відкрито 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Більшість бізнесів, з яких податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2024 року податкова провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.

Також Державна податкова служба провела 16 тисяч камеральних перевірок ФОПів, які працюють з підакцизними товарами. Підприємцям нараховано 9,5 млн грн штрафів. Податківці також провели й фактичні перевірки "на місці", за ними винесено ще близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132,2 млн грн.

Автор:
Світлана Манько