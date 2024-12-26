Податкова опублікувала графік проведення документальних перевірок бізнесу 

Державна податкова служба опублікувала План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2025 рік.

Зазначається, що всього буде перевірено 4759 платників податків, з них:

юридичних осіб охоплює – 3325;

фінансових установ та постійних представництв нерезидентів – 167;

фізичних осіб – 1028;

юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати ПДФО , ВЗ та ЄСВ - 266.

Ознайомитись з повним переліком запланованих документальних перевірок платників податків на 2025 рік можна за посиланням.

Зауважимо, що податкова може вносити зміни до План-графіку щомісячно з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок.

Додамо, за даними Реєстру виконавчих проваджень, за 11 місяців 2024 року відкрито 25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу. Більшість бізнесів, з яких податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялося, що за 9 місяців 2024 року податкова провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.

Також Державна податкова служба провела 16 тисяч камеральних перевірок ФОПів, які працюють з підакцизними товарами. Підприємцям нараховано 9,5 млн грн штрафів. Податківці також провели й фактичні перевірки "на місці", за ними винесено ще близько 9 тисяч рішень та виписано штрафних санкцій аж на 132,2 млн грн.