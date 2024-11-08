Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 раза

Державна податкова служба за 9 місяців 2024 року провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулого року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Податкових перевірок поменшало на чверть

За даними аналітиків, цьогоріч податківці провели 5 483 документальні перевірки ФОПів. Це на 26% менше, ніж за аналогічний період минулоріч.

Зазначається, що рекордні 31 178 документальних перевірок було зафіксовано у 2021 році.

"Тоді, у середньому, на місяць проводилось 2,6 тис. перевірок. До порівняння, цьогоріч їх кількість зменшилась до 600 на місяць", - підкреслюють в "Опендатабот".

Сума штрафів зросла у 5,7 раза

Повідомляється, що попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 раза, порівняно з відповідним періодом минулоріч.

Аналітики зауважують, що більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.

"Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину", - констатують в "Опендатабот"

Підстави для перевірки

Як пояснюють аналітики, ДПС може донарахувати податки після перевірки, якщо підприємець занижував доходи або завищував витрати, безпідставно користувався податковими пільгами, припускався порушень у сфері ПДВ, несвоєчасно подавав звітність, співпрацював з ризиковими контрагентами, не дотримувався валютного законодавства або ж порушував правила обліку податкових різниць.

Цьогоріч податкова запланувала понад 3,3 тис. планових перевірок компаній та ФОПів. А вже з 1 грудня в Україні припиняє дію мораторій на проведення документальних перевірок ФОПів 1 та 2 груп, тож перевірок може побільшати.

Нагадаємо, у 2025 році фізичних осіб-підприємців знов зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок. На початку повномасштабного вторгнення РФ були внесення зміни, що до кінця війни та протягом наступних 12 місяців підприємці мають право не платити ЄСВ за себе. Наразі зупинення дії цієї норми закону про ЄСВ передбачено пунктом №3 прикінцевих положень проекту державного бюджету.