Налоговые проверки ФЛП: сумма штрафов выросла в 5,7 раза

Государственная налоговая служба за 9 месяцев 2024 года провела более 5 тысяч документальных проверок ФЛП. Проверок уменьшилось на четверть, однако сумма штрафов в 5 раз больше, чем в тот же период прошлого года.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Налоговых проверок уменьшилось на четверть

По данным аналитиков, в этом году налоговики провели 5 483 документальных проверок ФЛП. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что рекордные 31178 документальных проверок были зафиксированы в 2021 году.

"Тогда в среднем в месяц проводилось 2,6 тыс. проверок. К сравнению, в этом году их количество уменьшилось до 600 в месяц", — подчеркивают в "Опендатабот".

Сумма штрафов выросла в 5,7 раза

Сообщается, что несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Аналитики отмечают, что более половины доначисленных сумм предпринимателям удалось обжаловать.

"Так, в этом году по итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. К сравнению, в прошлом году оштрафованным удалось обжаловать только треть", — констатируют в "Опендатабот"

Основания для проверки

Как объясняют аналитики, ГНС может доначислить налоги после проверки, если предприниматель занижал доходы или завышал расходы, безосновательно пользовался налоговыми льготами, допускал нарушения в сфере НДС, несвоевременно подавал отчетность, сотрудничал с рисковыми контрагентами, не соблюдал валютное законодательство или нарушал правила .

В этом году налоговая запланировало более 3,3 тыс. плановых проверок компаний и ФЛП. А уже с 1 декабря в Украине прекращает действие мораторий на проведение документальных проверок ФЛП 1 и 2 групп, поэтому проверок может увеличиться.

Напомним, в 2025 году физических лиц-предпринимателей снова обяжут платить единый социальный взнос. В начале полномасштабного вторжения РФ были внесены изменения, которые к концу войны и в течение следующих 12 месяцев предприниматели имеют право не платить ЕСВ за себя. Приостановка действия этой нормы закона о ЕСВ предусмотрена пунктом №3 заключительных положений проекта государственного бюджета.