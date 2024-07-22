ГНС планирует 3,3 тыс. проверок в этом году: кого коснется аудит

Согласно информации от Государственной налоговой службы, в этом году запланировано более 3300 проверок компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В частности, большая часть проверок, а именно почти 73%, будет направлена на компании, тогда как остальные 27% придется на частных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба "Опендатабот".

Таким образом, в течение этого года проверок стоит ожидать 2 450 компаниям и 915 ФЛПам. Кроме того, в июне к списку добавилось еще 42 бизнеса, которые будут проверены во втором полугодии.

Распределение запланированных проверок по регионам Украины показывает, что больше всего они будут проведены в Киеве, где проверят 26% от общего количества. Днепропетровская и Львовская области имеют значительную долю проверок, которая составляет 8,1% и 6,9% соответственно. Меньше всего проверок ожидается в Херсонской области, где во внимание налоговиков попадут только 2 компании.

Какие бизнесы попали в список?

Государственная налоговая служба обновила список подлежащих проверке компаний. В новый список вошли компании из разных отраслей экономики.

Среди них "Смысл банк" с выручкой 12,9 миллиарда гривен, которая занимает седьмую позицию в Индексе Опендатабота среди банковских учреждений. Также под проверку попадут ООО "Агропроинвест" с доходом почти в 2 миллиарда гривен и ООО "Алма он" с доходом в 1,61 миллиарда гривен.

В список также вошли производитель компьютеров и техники ООО "Тримен Украина" с выручкой 1,05 миллиарда гривен, а также компании оптовой торговли: "Фаворит сервис юг" с доходом 860 миллионов гривен, "Лотус оил трейдинг" с доходом 550 миллионов гривен и "ЮТК" с доходом в 370 миллионов гривен.

Также под проверку попадет поставщик электроэнергии, газа и пара "Богуславенерджи" с доходом 540 миллионов гривен, сельскохозяйственное предприятие "Авис-Украина" с доходом 370 миллионов гривен, а также ООО "Трейдинг продакт компани" с доходом 330 миллионов гривен.

Для проверки, попала ли ваша компания или компании ваших партнеров в список на проверку, можно воспользоваться сервисом Опендатабот. Для этого необходимо отправить боту код компании, и если бизнес находится в плане Государственной налоговой службы, соответствующая информация будет отражена в карточке компании.

Напомним, в апреле Верховная Рада Украины одобрила законопроект №11084, предусматривающий создание перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемого "клуба белого бизнеса" .

Законопроектом предлагается ввести ряд преимуществ в налоговом администрировании для предпринимателей, отвечающих определенным критериям, в частности, относительно уровня уплаты налогов и средней заработной платы по отрасли. Такие налогоплательщики будут освобождены от налоговых проверок и получат другие льготы, такие как сокращение сроков проверок, индивидуальные налоговые консультации и закрепление за ними комплаенс-менеджера.

Список "белого бизнеса" будет пересматриваться ежеквартально, а информацию о включении в него налогоплательщики будут получать через электронный кабинет.

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