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В Киеве на выходных изменят движение четырех автобусных маршрутов

В Киеве на выходных изменят движение четырех автобусных маршрутов
В Киеве на выходных изменят движение четырех автобусных маршрутов

В Киеве 7–8 ноября автобусы №31, 98, 110 и 112 временно изменят маршруты через сезонные ярмарки на улицах Сержа Лифаря, Татарской и Игоря Юхновского.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

В субботу, 7 ноября, изменения будут касаться автобусов №98 и №110.

Автобус №98 будет курсировать через улицы Радунскую, Будищанскую, Оноре де Бальзака, Александры Экстер, проспект Червоной Калины, улицы Сержа Лифаря и Пуховскую в ТЭЦ-6.

Автобус №110 будет следовать через Радунскую, Градинскую, Оноре де Бальзака, Александры Экстер, проспект Червоной Калины, Сержа Лифаря и Николая Закревского, а дальше - по обычному маршруту до станции метро "Площадь Украинских Героев".

В воскресенье, 8 ноября, изменят движение автобусов №31, 110 и 112.

Автобус №31 будет курсировать от станции метро "Политехнический институт" через Брестский проспект, улицы Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую и Князя Владимира Мономаха до Татарской.

Автобусы №110 и №112 будут доезжать до улицы Радужной по обычным маршрутам, после чего будут следовать через Ивана Микитенко, Сирожупанников и Игоря Юхновского. В обратном направлении их маршруты не изменятся.

Изменения будут действовать с начала движения автобусов до завершения сезонных ярмарок.

Ранее сообщалось, что с вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение наземного электротранспорта. Причина – критическая ситуация в энергосистеме страны, вызванная российскими обстрелами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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