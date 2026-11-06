У Києві на вихідних змінять рух чотирьох автобусних маршрутів

У Києві 7–8 листопада автобуси №31, 98, 110 та 112 тимчасово змінять маршрути через сезонні ярмарки на вулицях Сержа Лифаря, Татарській та Ігоря Юхновського.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

У суботу, 7 листопада, зміни стосуватимуться автобусів №98 та №110.

Автобус №98 курсуватиме через вулиці Радунську, Будищанську, Оноре де Бальзака, Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, вулиці Сержа Лифаря та Пухівську до ТЕЦ-6.

Автобус №110 прямуватиме через Радунську, Градинську, Оноре де Бальзака, Олександри Екстер, проспект Червоної Калини, Сержа Лифаря та Миколи Закревського, а далі — за звичайним маршрутом до станції метро “Площа Українських Героїв”.

У неділю, 8 листопада, змінять рух автобусів №31, 110 та 112.

Автобус №31 курсуватиме від станції метро “Політехнічний інститут” через Берестейський проспект, вулиці Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську та Князя Володимира Мономаха до Татарської.

Автобуси №110 та №112 доїжджатимуть до вулиці Райдужної за звичайними маршрутами, після чого прямуватимуть через Івана Микитенка, Сірожупанників та Ігоря Юхновського. У зворотному напрямку їхні маршрути не зміняться.

Зміни діятимуть від початку руху автобусів до завершення сезонних ярмарків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. Причина - критична ситуація в енергосистемі країни, спричинена російськими обстрілами.