У приміщеннях "Київтеплоенерго" та вдома у його працівників проводять обшуки

У кабінетах КП "Київтеплоенерго" та в помешканнях кількох працівників підприємства провели обшуки та вилучають оригінали проєктно-кошторисної документації щодо проєктів за Планом енергостійкості.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Йдеться про документацію, необхідну для реалізації енергетичних проєктів – зокрема, створення об’єктів резервного живлення та розподіленої когенерації для споживачів Голосіївського, Деснянського та інших районів столиці.

У підприємстві зазначають, що проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх виконання. Акти виконаних робіт не підписували та коштів за ними не сплачували.

У "Київтеплоенерго" вважають, що обшуки за таких обставин можуть свідчити про політичний тиск.

"Це відбувається на тлі постійних російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців, які працюють над реалізацією енергетичних проєктів. Особливо критичною ситуація є під час підготовки до запуску опалення для мільйонів киян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці триває запуск централізованого опалення для житлових будинків, який розпочався з понеділка, 2 листопада. Соціальна сфера отримує тепло ще з 16 жовтня. Станом на четвер, 5 листопада, тепло вже подали майже в 45% житлових будинків Києва.