У Києві збудують 13 об'єктів резервного теплопостачання: коли завершать роботи

У столиці реалізують проєкт зі створення 13 об'єктів резервного теплопостачання. Роботи розділені між міською владою та державними структурами.

Як пише Dilo, про це під час брифінгу повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантєлєєв, передає "Укрінформ".

За його словами, із 13 запланованих об'єктів сім реалізує безпосередньо місто Київ, а замовником ще шести виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

"На цей рік заплановано 13 об'єктів, з них сім об'єктів виконує місто, шість об'єктів виконує Агентство відновлення як замовник. Роботи тривають на цих об'єктах. Планова розрахункова дата закінчення — це кінець року. Це не початок опалювального сезону", — зазначив Пантелеєв.

Посадовець підкреслив, що йдеться про складні технічні проєкти, які потребують виготовлення значної кількості обладнання — зокрема котлів та насосів, а також прокладання кілометрів нових інженерних і газових мереж.

Пантелеєв також запевнив, що будівництво та облаштування резервних джерел тепла повністю забезпечені фінансуванням, а КМДА здійснює постійний моніторинг та контроль за перебігом робіт.

Нагадаємо, у столиці триває запуск централізованого опалення для житлових будинків, який розпочався з понеділка, 2 листопада. Соціальна сфера отримує тепло ще з 16 жовтня. Станом на четвер, 5 листопада, тепло вже подали майже в 45% житлових будинків Києва.