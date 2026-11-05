Зупинка “АрселорМіттал Кривий Ріг” коштувала материнській компанії понад $1,1 млрд

Зупинка “АрселорМіттал Кривий Ріг” призвела до списань і надзвичайних витрат ArcelorMittal на загальну суму $1,145 млрд. Через це група завершила третій квартал 2026 року з чистим збитком $391 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на фінансовий звіт ArcelorMittal.

Знецінення активів через зупинку українського підприємства становило $852 млн. Ще $293 млн ArcelorMittal відобразила як надзвичайні витрати.

Без урахування цих списань скоригований чистий прибуток групи у третьому кварталі сягнув $868 млн. У другому кварталі він становив $683 млн, а у третьому кварталі 2025 року — $474 млн.

EBITDA ArcelorMittal у липні–вересні становила $2,02 млрд, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво сталі за квартал сягнуло 13,7 млн тонн проти 13,6 млн тонн роком раніше. Водночас відвантаження сталі скоротилися з 13,6 млн до 13 млн тонн.

За дев’ять місяців 2026 року ArcelorMittal отримала $867 млн чистого прибутку проти $2,98 млрд за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, “АрселорМіттал Кривий Ріг” почав переводити підприємство в режим холодної зупинки після чотирьох російських ракетних атак. Компанія заявила, що за нинішніх умов не може безпечно відновити виробництво та планує законсервувати активи до появи можливості повернути завод до роботи.