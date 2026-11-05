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Зупинка “АрселорМіттал Кривий Ріг” коштувала материнській компанії понад $1,1 млрд

АрселорМіттал Кривий Ріг переходить у холодну зупинку
Зупинка “АрселорМіттал Кривий Ріг” коштувала материнській компанії понад $1,1 млрд

Зупинка “АрселорМіттал Кривий Ріг” призвела до списань і надзвичайних витрат ArcelorMittal на загальну суму $1,145 млрд. Через це група завершила третій квартал 2026 року з чистим збитком $391 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на фінансовий звіт ArcelorMittal.

Знецінення активів через зупинку українського підприємства становило $852 млн. Ще $293 млн ArcelorMittal відобразила як надзвичайні витрати.

Без урахування цих списань скоригований чистий прибуток групи у третьому кварталі сягнув $868 млн. У другому кварталі він становив $683 млн, а у третьому кварталі 2025 року — $474 млн.

EBITDA ArcelorMittal у липні–вересні становила $2,02 млрд, що на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво сталі за квартал сягнуло 13,7 млн тонн проти 13,6 млн тонн роком раніше. Водночас відвантаження сталі скоротилися з 13,6 млн до 13 млн тонн.

За дев’ять місяців 2026 року ArcelorMittal отримала $867 млн чистого прибутку проти $2,98 млрд за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо, “АрселорМіттал Кривий Ріг” почав переводити підприємство в режим холодної зупинки після чотирьох російських ракетних атак. Компанія заявила, що за нинішніх умов не може безпечно відновити виробництво та планує законсервувати активи до появи можливості повернути завод до роботи.

Автор:
Тетяна Гойденко

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