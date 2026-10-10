"АрселорМіттал Кривий Ріг" починає консервацію заводу після чотирьох ракетних атак

"АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочинає переведення підприємства в режим холодної зупинки після чотирьох ракетних атак. Протягом наступних двох місяців виробництво підготують до безпечної зупинки, після чого промислові активи законсервують до появи можливості відновити роботу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "АрселорМіттал Кривий Ріг".

У компанії пояснили, що рішення ухвалили через наслідки чотирьох ракетних атак, унаслідок яких загинули шестеро працівників, ще понад 18 людей дістали поранення. Первинне металургійне виробництво підприємства було зупинене.

Процес холодної зупинки триватиме близько двох місяців. Спочатку підприємство підготують до безпечного припинення виробництва та проведуть саму зупинку, після чого розпочнеться консервація промислових активів.

Мета консервації – зберегти обладнання та інфраструктуру, щоб підприємство могло відновити виробництво після завершення бойових дій.

"Холодна зупинка – це не просто призупинення виробництва. Наш пріоритет номер один – зберегти наших людей і промислові активи, щоб ми могли відновити роботу за першої ж можливої нагоди", – заявив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.

Він наголосив, що група ArcelorMittal не залишає Україну, однак за нинішньої оцінки компанії безпечна робота підприємства неможлива, доки триває війна.

Нагадаємо, наприкінці вересня після серії ракетних ударів ArcelorMittal уже заявляла про неможливість безпечно відновити роботу підприємства у Кривому Розі.