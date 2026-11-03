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Менше затримок на кордоні: Україна планує модернізувати щонайменше п’ять пунктів пропуску за €60 млн

митниця
Україна розширить прикордонну інфраструктуру

Україна планує реконструювати та розширити щонайменше п’ять пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою. На модернізацію прикордонної інфраструктури передбачено €60 млн за фінансовою угодою з Європейським інвестиційним банком.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

На що спрямують фінансування

Фінансову угоду щодо проєкту "Інфраструктура західного кордону України" підписали міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник і віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер.

Проєкт передбачає комплексне оновлення прикордонної інфраструктури, зокрема:

  • реконструкцію та облаштування пунктів пропуску;
  • розвиток під’їзних доріг, терміналів і зон очікування;
  • створення сервісної інфраструктури та укриттів для людей;
  • оновлення обладнання і програмного забезпечення для митного контролю.

Прикордонна логістика - стратегічний пріоритет

В Агентстві відновлення зазначають, що пропускна спроможність кордону впливає на економічні та оборонні можливості України.

Модернізація переходів має посилити транспортні зв’язки з країнами ЄС і Молдовою, полегшити доступ українських підприємств до європейських ринків та підтримати економічну стійкість країни під час війни.

Очікується, що оновлення інфраструктури пришвидшить рух вантажів і пасажирів, а також зробить перетин кордону зручнішим і безпечнішим.

Фото 2 — Менше затримок на кордоні: Україна планує модернізувати щонайменше п’ять пунктів пропуску за €60 млн

Нагадаємо, Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок вантажівок із зерном з українського кордону на територію цих країн. Київ намагається убезпечити перевезення від російських атак і розвантажити логістику, тоді як втрати експортних доходів України оцінюються приблизно у €60 млн на день.

Автор:
Ольга Опенько

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