Ремонт ЧАЕС і захист енергосистеми: Україна шукає ще €950 млн

Від початку 2026 року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже €800 млн міжнародної допомоги. Водночас енергетичний сектор потребує ще €950 млн.

Як пише Dilo, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Скільки коштів потрібно українській енергетиці

За даними української сторони, майже €800 млн уже надійшло до Фонду підтримки енергетики від початку року. Проте для покриття актуальних потреб галузі необхідно додатково залучити €450 млн. Із цієї суми €100 млн потрібні на кабельну продукцію.

Ще €500 млн необхідні для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, який був пошкоджений унаслідок атаки російського безпілотника.

Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у залученні фінансування для відновлення об'єкта.

Як Україна захищає енергетичну інфраструктуру

Під час зустрічі дипломатам також повідомили про посилення російських атак на енергетичні об'єкти та заходи, які Україна вживає для захисту й відновлення інфраструктури.

За наданою інформацією, 235 споруд другого рівня захисту прикривають ключові елементи енергосистеми. За останні пів року зафіксували один випадок ураження балістичною ракетою об'єкта, захищеного такими спорудами.

До відновлювальних робіт залучено близько 20 тисяч фахівців. Крім того, громади отримали з хабів понад 8 тисяч тонн обладнання. Це дає змогу відновлювати пошкоджені об'єкти за дні, а не місяці.

Які реформи проводять в енергетичному секторі

Окремою темою переговорів стали структурні зміни в українській енергетиці. Зокрема, Україна оновлює керівні органи державних енергетичних компаній відповідно до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Також триває модернізація законодавства для інтеграції з енергетичним сектором ЄС, розвиток відновлюваної та децентралізованої генерації.

Крім того, Україна розпочала процес приєднання до Агентства з ядерної енергії ОЕСР. Це має стати одним із кроків на шляху до повноправного членства в Організації.

Українська сторона подякувала міжнародним партнерам за фінансову та технічну допомогу й закликала продовжити підтримку для зміцнення стійкості енергосистеми напередодні зими.

Нагадаємо, 3 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку на три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів. ТЕС припинили генерацію електроенергії.