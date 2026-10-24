Україна втрачає €60 млн експорту щодня: митний контроль хочуть перенести в ЄС

Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митних перевірок вантажівок із зерном з українського кордону на територію цих країн. Київ намагається убезпечити перевезення від російських атак і розвантажити логістику, тоді як втрати експортних доходів України оцінюються приблизно у €60 млн на день.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

Останніми тижнями довгі черги вантажівок з українською аграрною продукцією поблизу кордону з Європейським Союзом неодноразово потрапляли під російські атаки.

За даними FT, Україна обговорює з Польщею та Словаччиною можливість проводити митні перевірки вже на їхній території, щоб зменшити скупчення транспорту безпосередньо біля кордону.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що подібний механізм спільного контролю вже створений з Молдовою, а тепер Київ хоче поширити його на інших сусідів.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна прагне якнайшвидше завершити відповідні домовленості з Польщею.

На кордоні накопичуються тисячі вантажівок

З серпня російські війська неодноразово атакували інфраструктуру поблизу пунктів пропуску на кордоні з Румунією, Молдовою та Польщею.

Через повітряні тривоги й обмеження роботи переходів черги різко збільшилися. Лише на одному з пунктів пропуску у Волинській області цього тижня на в'їзд в Україну очікували понад 1200 вантажівок.

Одночасно російські удари по морських портах та суднах суттєво обмежили можливості експорту через Чорне море.

У вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн аграрної продукції — лише 46% від потенційного обсягу.

За оцінкою міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, без повноцінного доступу до чорноморських портів можливості аграрного експорту фактично обмежені приблизно 45–50% від потенціалу.

Через це Україні доводиться активніше використовувати автомобільні, залізничні та дунайські маршрути через країни ЄС, однак вони дорожчі та мають обмежену пропускну здатність.

У вересні обсяги перевезень через Дунай майже подвоїлися порівняно із серпнем — приблизно з 600 тис. до 1,16 млн тонн. Водночас низький рівень води після літньої посухи також обмежує можливості річкової логістики.

Через Чорне море минулого місяця пройшло лише близько 10% українського експорту.

Україна втрачає близько €60 млн на день

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас оцінила втрати України від скорочення експортних можливостей приблизно у €60 млн доходів щодня.

Європейська комісія заявила, що працює над розширенням альтернативних маршрутів для українських товарів через територію ЄС, зокрема для подальшого постачання продукції до Африки та Азії.

Україна також розглядає можливість активніше використовувати балтійські порти, хоча така логістика значно дорожча порівняно з чорноморськими маршрутами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через проблеми з портами Україна експортує лише половину агропродукції від потенційного обсягу. У вересні за кордон поставили 2,4 млн тонн аграрної продукції, а для компенсації дорожчої альтернативної логістики Україна просила ЄС щонайменше €1,1 млрд.