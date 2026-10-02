Через проблеми з портами Україна експортує лише половину можливої агропродукції

Без повноцінного доступу до чорноморських портів Україна фактично може експортувати лише 45–50% потенційного обсягу агропродукції. У вересні за кордон поставили 2,4 млн тонн, або 46% потенціалу, а для компенсації дорожчої альтернативної логістики Україна просить ЄС щонайменше 1,1 млрд євро.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

У вересні Україна експортувала 1,4 млн тонн зернових, що становить 38% потенційного обсягу. Експорт олійних культур сягнув 444 тис. тонн, або 83% потенціалу, олії – 311 тис. тонн, або 64%, шротів – 280 тис. тонн, або 46%.

Основним каналом для аграрного експорту стали дунайські порти, через які відправили 1,3 млн тонн продукції, або 54% загального обсягу. Залізницею перевезли 993 тис. тонн, або 41%, автомобільним транспортом – 120 тис. тонн, або 5%.

"Без повноцінного доступу до чорноморських портів ми фактично маємо об'єктивну межу експорту на рівні 45–50%. Саме тому для України критично важливо зберігати та нарощувати альтернативні маршрути і водночас працювати з європейськими партнерами над компенсацією додаткових логістичних витрат", – зазначив Висоцький.

Україна запропонувала Європейському Союзу спрямувати щонайменше 1,1 млрд євро на компенсацію додаткових логістичних витрат із розрахунку близько 50 євро на тонну. За оцінкою української сторони, це дозволило б додатково експортувати до 20 млн тонн агропродукції. Наразі пропозицію опрацьовують європейські партнери.

Проблеми з експортом одночасно загострюють питання зберігання врожаю. Додаткова потреба України у відповідних потужностях оцінюється приблизно в 11 млн тонн.

Україна вже залучила понад $17,5 млн міжнародної допомоги для закупівлі зернових рукавів, які безкоштовно передаватимуть агровиробникам на прифронтових територіях. Їх видача має розпочатися у жовтні.

Також готуються зміни, які дозволять спрямувати $25 млн фінансування Світового банку на компенсацію до 80% вартості зернових рукавів, самостійно придбаних аграріями. Максимальна компенсація становитиме 23 тис. грн за один рукав.

Окремо Україна веде переговори з ЄС щодо умов доступу агропродукції на європейський ринок. Сторони обговорюють адміністрування тарифних квот для молочної продукції та борошна, а також можливість розширити квоту на експорт українського біоетанолу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у серпні експорт агропродукції становив лише 31% потенційного обсягу, а найбільше обмеження відчував експорт зернових через високу вартість альтернативної логістики.