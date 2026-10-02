Samsung підвищила ціни на флагманські смартфони Galaxy S26

Південнокорейська компанія Samsung Electronics підвищила ціни на більшість смартфонів флагманської лінійки Galaxy S26 через тривалий дефіцит чипів пам'яті на ринку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Як змінилися ціни на флагмани

Базові моделі лінійки подорожчали на 100 доларів:

Galaxy S26 тепер стартує від 1 000 доларів;

Galaxy S26+ коштує від 1 200 доларів;

стартова ціна Galaxy S26 Ultra зросла до 1 400 доларів.

Найбільше зростання торкнулося топової модифікації Galaxy S26 Ultra з накопичувачем на 1 терабайт: її ціна зросла відразу на 200 доларів і тепер становить 2 000 доларів.

Порівняно з попередньою серією Galaxy S25, моделі S26 та S26+ уже коштували на 100 доларів дорожче на старті продажів у березні. Водночас для S26 Ultra компанія спочатку зберегла стартову ціну попередніх моделей у 1 300 доларів, тому нинішнє подорожчання стало для цієї лінійки першим із початку 2024 року.

Чому дорожчає споживча електроніка

Зростання цін у секторі споживчої електроніки — включно з ноутбуками, ігровими консолями та смартфонами — триває вже понад рік. Виробники стикаються з безпрецедентним дефіцитом чипів пам'яті, спричиненим бумом штучного інтелекту та масовим будівництвом центрів обробки даних.

Samsung змінила ціни на лінійку S26 лише через кілька тижнів після того, як Apple представила дорожчу лінійку iPhone 18 Pro і водночас підвищила вартість старіших моделей iPhone 17 та iPhone Air. Компанія Google зі складу Alphabet також підняла ціни на серію Pixel 11 порівняно з попереднім поколінням.

Які пристрої зберегли старі цінники

Останнє підвищення цін не торкнулося найдоступнішого представника серії — смартфона Galaxy S26 FE, який вийшов у серпні за 700 доларів (на момент дебюту він коштував на 50 доларів дорожче за свого попередника).

Також без змін залишилася вартість останніх складаних смартфонів бренду: Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra та Galaxy Z Flip 8. Наразі Z Fold 8 за 1 900 доларів залишається дешевшим за майбутній iPhone Duo від Apple, вихід якого очікується 23 жовтня за ціною 1 999 доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Samsung підвищила ціни на виробництво чипів до 15%. Південнокорейська корпорація Samsung Electronics підвищила ціни на послуги контрактного виробництва передових напівпровідників до 15% для нових замовлень. Причиною став ажіотажний попит на процесори для штучного інтелекту, який перевантажив потужності галузевого лідера — тайванської TSMC.