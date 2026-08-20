Samsung підвищила ціни на виробництво чипів до 15%

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics підвищила ціни на послуги контрактного виробництва передових напівпровідників до 15% для нових замовлень. Причиною став ажіотажний попит на процесори для штучного інтелекту, який перевантажив потужності галузевого лідера — тайванської TSMC.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Найбільше зростання цін торкнулося клієнтів із Китаю та США. Через експортні обмеження США на постачання передового обладнання для виробництва мікросхем до Китаю місцеві розробники змушені дедалі більше покладатися на закордонні фабрики, погоджуючись на найвищі тарифи.

Як змінилися ціни на технологічні процеси

Перегляд вартості виробництва кремнієвих пластин відбувся за кількома напрямами:

4-нанометровий процес (SF4): для замовників із Китаю та США ціни зросли на 10–15% порівняно з попереднім місяцем, тоді як для клієнтів із Тайваню здорожчання становило 5–10%.

5-нанометровий процес (SF5): вартість випуску пластин піднялася на 10–15%.

Зрілий 8-нанометровий процес: тарифи на виробництво зросли майже на 10%.

Виробнича лінія SF4 на заводі Samsung у південнокорейському місті Пхьончхек працює на повну потужність із кінця минулого року. Там виготовляють логічні чипи для сторонніх замовників (зокрема Qualcomm), а також базові кристали для власних модулів пам'яті високої пропускної здатності.

Перерозподіл ринку та вихід у прибуток

У першому кварталі 2026 року частка Samsung у світовому виторгу від контрактного виробництва чипів становила 7% проти понад 70% у TSMC, за даними аналітичної компанії Counterpoint. Проте дефіцит вільних потужностей у тайванського конкурента дозволив Samsung диктувати власні цінові умови.

Підвищення розцінок і високий рівень завантаження ліній можуть вивести підрозділ контрактного виробництва чипів Samsung із хронічної збитковості, яка тривала з 2022 року, уже наступного року. Очікується, що сегмент ШІ та високопродуктивних обчислень забезпечить понад 30% виторгу підрозділу у 2026 році проти 15–20% наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, прибуток Samsung від виробництва чипів зріс у 250 разів на тлі розвитку штучного інтелекту. У другому кварталі напівпровідниковий напрям приніс компанії 89,2 трильйона вон ($62 млрд).