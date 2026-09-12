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Росія атакувала залізницю в Луцьку та Фастові
Російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. Завдяки завчасному виявленню загрози пасажирів евакуювали, тому постраждалих немає. Через атаку можливі зміни у графіках руху поїздів.
Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії повідомили про влучання в Луцьку та Фастові. Моніторингова група "Укрзалізниці" завчасно виявила загрозу, після чого пасажирів евакуювали у безпечні місця.
Станом на повідомлення УЗ атака тривала, у повітряному просторі перебували численні ударні безпілотники.
Через безпекову ситуацію залізничники не виключають оперативних змін у графіках руху. Пасажирам радять перевіряти актуальний статус своїх поїздів перед поїздкою.
Інформації про масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури в Луцьку та Фастові наразі немає.
Нагадаємо, 8 вересня Росія також атакувала пасажирський поїзд Київ – Суми. Поїзд завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці", а пасажирів евакуювали, тому обійшлося без постраждалих.